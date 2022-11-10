living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد عملية محاكاة.. كشف هوية الفائز بمونديال قطر 2022

10
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت شركة "إي آيه سبورتس" (EA Sports) المصممة للعبة "فيفا" الشهيرة، المنتخب الفائز بلقب النسخة الـ22 لكأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر.
 
وأجرت الشركة تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ64 من مرحلة المجموعات إلى النهائي، باستخدام لعبة "فيفا 23".
 
ووفقا للتجربة، فقد فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل مونديال قطر 2022، وتوج قائده النجم ليونيل ميسي بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة.
 
والمثير للانتباه، أن شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية ذكرت أن الطريقة التي استخدمت هذه المرة في اللعبة هي نفسها، التي استخدمت قبل نسخ 2010 و2014 و2018 وتوقعت الفائز بشكل صحيح.
 
ووفقا لتجربة المحاكاة، فقد واجه المنتخب الأرجنتيني غريمه التقليدي البرازيلي في النهائي، وانتهى بفوز "التانغو" بقيادة ليونيل ميسي على زميله في فريق باريس سان جرمان النجم البرازيلي نيمار قائد "راقصي السامبا" بهدف وحيد.
 
وتخطى منتخب الأرجنتين انطلاقا من مرحلة المغلوب في طريقه للنهائي كلا من الدنمارك وهولندا وفرنسا، بينما شق منتخب البرازيل طريقه إلى النهائي من بوابة كوريا الجنوبية وألمانيا والبرتغال.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout