اطلاق اكاديمية تخريج حكام بكرة السلة

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رزق:النشاطات المكثفة تحتّم تطوير السلك التحكيمي

لأول مرة منذ تسعينيات القرن الفائت، انطلقت محاضرات لتخريج حكام جدد في كرة السلة ضمن الأكاديمية التي يحاضر فيها الحكام الدوليون رباح نجيم وبول سقيّم وزياد طنوس وعادل خويري والمحاضر مروان العميل ضمن الخطة التي وضعها الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتطوير السلك التحكيمي وتخريج حكام جدد.وجرت عملية انطلاق الدورة التحكيمية في احدى قاعات سنتر دميرجيان(النقاش) بحضور امين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق والمشرفين على الدورة والعديد من الراغبين بالدخول الى السلك التحكيمي اللبناني.والقى رزق كلمة نقل خلالها تحيات رئيس الاتحاد اكرم حلبي وأعضاء الاتحاد ومتطرقاً الى الجهود التي تبذلها اللجنة الادارية للاتحاد لتطوير السلك التحكيمي اللبناني مع النشاطات المكثفة للاتحاد مما يؤدي الى كثافة المباريات في جميع الدرجات للذكور والاناث وبطولات الفئات العمرية مما يحتّم اعتماد جميع الحكام الدوليين والاتحاديين لقيادة المباريات.وتمنى رزق ان تستقطب الأكاديمية العديد من الراغبين بالخضوع للدورة من عدة دول خاصة أن الحكم اللبناني معروف بكفاءته وخبرته وباعه الطويل على الصعيدين الدولي والمحلي وما الاعتماد عليه والاستعانة به في البطولات والمسابقات الخارجية(العربية والاقليمية والقارية والدولية) سوى دليل على ذلك .

وفي الختام تمنى رزق التوفيق لجميع المشاركين في الدورة.