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سباحة: 9 أرقام و80 ميداليّة للنجاح في الدوحة

9
NOVEMBER
2022
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لم تشذ مشاركة نادي النجاح - بيروت في بطولة دورة الدوحة القطرية الدولية في السباحة 
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عن سابقاتها، فعادت بعثة النادي من العاصمة القطرية متوّجة بـ80 ميدالية ملوّنة و9 أرقام قياسية لبنانية جديدة.
تألّفت بعثة النادي اللبناني من 33 شخصاً بين رياضيين واداريين ومدرّبين، وتألّق سبّاحو النجاح خلال السباقات، ونافسوا على الالقاب والميداليات الى جانب نحو 500 سبّاح وسبّاحة ينتمون الى أكثر من 15 نادياً عربياً ودولياً.
وجاءت النتائج أكثر من ممتازة، كما كان وعد المدير الفني - المدرب الوطني محمد صقر، مع 9 أرقام قياسية لبنانية جديدة، و80 ميدالية توزعت بين الذهب (20) والفضة (30) والبرونز (30).
وجاءت الأرقام القياسية كالتالي:
- 50 م ظهراً (10-11 سنة اناث): 34.56 ثانية سجلته ماريا سابا، بعدما كانت ياسمينا الحاج علي سجلت 35.35 ث، وحطّمت الرقم السابق 35.57 ث المسجل باسم آية مجذوب (من نادي بالما).
- 100 م ظهراً (10-11 سنة ذكور): 1.18.95 دقيقة سجله جود عون، السابق 1.18.98 د لأندرو غانم (الجمهور).
- 200 م فراشة (10-11 سنة ذكور): 2.49.84 دقيقتان سجله عمر سنّو، بعدما كان غسان زين سجل 3.00.72 د، وحطّم الرقم السابق 3.12.25 د المسجّل باسم ماجد حجازي (النجاح).
- البدل 4 مرات 50 م حرة (10-11 سنة ذكور): 2.09.59 دقيقتان، الرقم السابق 2.15.54 د لنادي النجاح.
- البدل 4 مرات 50 م متنوعة (10-11 سنة ذكور): 2.29.37 دقيقتان، الرقم السابق 2.37.30 د لنادي أكوامارينا.
- البدل 4 مرات 50 م حرة (10-11 سنة اناث): 2.09.64 دقيقتان، الرقم السابق 2.18.00 د لنادي النجاح.
- البدل 4 مرات 50 م متنوعة (10-11 سنة اناث): 2.25.25 دقيقتان، الرقم السابق 2.40.70 د لنادي النجاح.
وثمّن المدير الفني وصاحب أكاديمية "برو سويم" محمد صقر النتائج التي تحققت، وشكر المدربين عبدالله غطّيس وعماد زنكوان على الجهود التي بذلاها اشرافاً ومتابعة للسباحين والسباحات، كما شكر أهالي السباحين على الثقة التي منحوها للنادي والأكاديمية، مجدداً الوعد بالمزيد من الانتصارات والأرقام في المشاركات المحلية والخارجية المقبلة. 
 
 
 
 
 
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