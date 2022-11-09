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بطولة لبنان في الترياتلون: لقب الرجال لبلال غمراوي....والسيدات لرامونا خليفة

9
NOVEMBER
2022
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نظم الاتحاد اللبناني للترياتلون بطولة لبنان في الترياتلون المؤلفة  من ثلاث ألعاب متتالية :سباحة,دراجات وركض في المسبح العسكري المركزي في رأس بيروت-المنارة حيث تبارى المشاركون  في مسابقة السباحة في النادي العسكري وبعدها مباشرة  سباق الدراجات يليه سباق الركض على المسلك التالي: الحمام العسكري-عين المريسة ومن ثم العودة الى الحمام العسكري في خمس دورات متتالية. 
وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بحضور نائب رئيس  الاتحاد  ألان بجاني وامين السر الدكتور احمد خليفة الى جانب اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني للترياتلون.
وجات النتائج الفنية على الشكل التالي:
 *رجال                                                    سيدات
1-بلال غمراوي (حر)                      1- رامونا خليفة (ايليت)
2-احمد شمص (انتر ليبانون)               2- كارول بوياجيان (هومنمن)
3-النقيب هاني عيسائي (الجيش)
 
*بدل:
1- نادي الأيليت: ايهاب شيباني ,صلاح رباح ورامز جاجي
2- بروفيت      :ماجد حجازي ونافذ كمال الدين
3- ثري أس  :  محمد يونس ,سمير ليان و هادي كعفراني
 
*11 سنة وما دون- اناث                                *11 سنة وما دون -ذكور
1-سارة جعجع ( ألتوس )                 1- خالد المصري (رايز اند ريز)
2-لانا جابر ( ثري أس)                      2-حمزة غصن  (بروفت)
3-ريمي زين الدين (ثري أس)                 3-حيدر رعد (ثري أس)
 
 
*12-13 سنة -ذكور                                 *12-13  سنة -اناث
1-جواد يونس (ثري أس)                      1-ميا صهيون (بروفيت)
2-آدم غطيس (بروفيت)                        2-استريليتا كيشيجيان (رايز اند ريز)
3-حسن رعد (ثري أس)                        3-سارة شعبان (رايز اند ريز)
 
*ناشئين                                         *ناشئات 
1-سمير غطيس (بروفيت)                     1- تاتيانا صفير (بروفيت)
2-احمد دبوسي (باي سايكل)                  2-كليا اراباغيان (رايز اند ريز)
 
  
 
 
 
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