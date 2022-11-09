رسميا.. كورونا يغيب عن كأس العالم

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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الثلاثاء، أن المهاجم خيسوس كورونا "تيكاتيتو" سيغيب عن كأس العالم بعد فشله في التعافي من إصابة في الكاحل.

وخضع كورونا، الذي سجل 10 أهداف في 71 مباراة مع المكسيك، لجراحة بعد أن أصيب بكسر في الكاحل الأيسر أثناء التدريب مع إشبيلية في أغسطس الماضي.

وسافر جيراردو مارتينو مدرب المكسيك، الذي اختار كورونا ضمن قائمة المكسيك الأولية للمشاركة في قطر والتي ضمت 31 لاعبا، لإشبيلية، في وقت سابق هذا الشهر، لتقييم حالة كورونا، بعد أن قال خورخي سامباولي مدرب إشبيلية إن اللاعب (29 عاما) لن يكون لائقا للنهائيات.

وكان الطاقم الطبي للمكسيك يأمل في أن ينضم "تيكاتيتو" للمعسكر التدريبي للمنتخب في 14 أو 15 نوفمبر، على الرغم من أن النادي الإسباني قال إنه لن يعود قبل ديسمبر.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد اتصالات بين جيراردو مارتينو وخيسوس مانويل كورونا، فإن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بقائمة المكسيك المشاركة في نهائيات قطر 2022.

وتابع: "لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها في أغسطس هذا العام".

ويتابع مارتينو عن كثب حالة لاعب بارز آخر وهو راؤول خيمينيز، الذي أصيب في أعلى الفخذ في سبتمبر الماضي.

وستلعب المكسيك وديا ضد العراق، الأربعاء، وأمام السويد في 16 نوفمبر، في آخر استعداداتها قبل مواجهة بولندا في مستهل مشوارها بكأس العالم في 22 نوفمبر.

وستلعب أيضا مع الأرجنتين والسعودية في المجموعة الثالثة.