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لقاءات نارية في ثمن نهائي "أبطال أوروبا"... اليكم أبرزها

7
NOVEMBER
2022
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أسفرت قرعة دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن لقاءات نارية.

وأوقعت القرعة ليفربول الإنكليزي في مواجهة ريال مدريد الإسباني في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي، والتي حسمها الريال بالفوز بهدف نظيف، كما سيلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره الألماني بايرن ميونيخ.

وجاء لايبزيغ الألماني في مواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي، وميلان الإيطالي أمام توتنهام الإنكليزي، وإنتر ميلان الإيطالي ضد بورتو البرتغالي، وبوروسيا دورتموند الألماني أمام تشيلسي الإنكليزي.

وسيقابل كلوب بروغ البلجيكي نظيره بنفيكا البرتغالي، بينما جاء آينتراخت فرانكفورت الألماني في مواجهة نابولي الإيطالي.

نظام دور الـ16

وستلعب مواجهات دور الـ16 على مباراتين، ذهاب وإياب، حيث سيخوض الفريق المتصدر، جولة الإياب على ملعبه.

 

كما يجدر التذكير بأن نظام الهدف الاعتباري - قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين - قد ألغاه اليويفا منذ الموسم الماضي.

وبالتالي إذا انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموعهما، سيذهب الفريقان إلى أشواط إضافية، بغض النظر عن الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وفي حال فشل أي منهما في تغيير النتيجة خلال الأشواط الإضافية، سيذهبان لركلات الترجيح للفصل بينهما.

مواعيد مباريات دور الـ16:

وستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 شباط 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 شباط.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 آذار 2023، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 آذار 2023.

مواعيد قرعة ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية:

بعد الانتهاء من مباريات دور الـ16، سيجري اليويفا قرعة الأدوار التالية في  17 آذار 2023.

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