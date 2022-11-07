رماية: وليم حاوي بطل المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ)

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الثالثة لبطولة لبنان في رماية على الأطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) الفئة (أ) والتي اجريت على حقل نادي طوني وازن للرماية.شارك في المسابقة 24 رامياً .تقدّم الحضور رئيس النادي المضيف عبدو وازن. وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الثمانية الأوائل على الشكل التالي:

-شانت كالايجيان : 110/125

-رشيد القارح : 105/125

-فيصل كسّاب : 103/125

-بيار جلخ : 103/125

-وائل نصار : 103/125

-جوزيف بو شعار : 103/125

-الياس يعقوب : 103/125

-وليم حاوي : 102/125

وحسب النظام الجديد المتّبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهّل في التصفيات المؤلّفة من خمس جولات الرماة الثمانية الذين أحرزوا على أعلى مجموع أهداف من أصل 125 طبق.

ويخوض الرماة الثمانية مرحلة النصف نهائي حيث يرمي في البداية رماة ذات الترتيب المفرد وتعطى الأرقام بالترتيب للرماة حسب النتائج أي أعلى نتيجة تحصل على الرقم 1 وتباعا" . وفي حال التعادل يستبعد أدنى رقم. في هذه المرحلة تجري المباراة على 25 طبق. بعد الرمي على 15 طبقا" يستبعد الرامي الرابع الذي قد نال أقل نتيجة، ثم يكمل الثلاثة حتى طبق ال25 ويستبعد الرامي الثالث صاحب أقل نتيجة على 25 طبق وإذا حصل أي تعادل بين الرماة الثلاثة يحسم بجولة التمايز (Shoot Off) .

عندها نطلب من الراميين الأول من كل من الفريقين أي أربعة رماة أن يخوضوا مرحلة النهائي.

في مرحلة النهائي يعطى الرماة أرقام من واحد الى أربعة حسب نتيجتهم في مرحلة النصف نهائي، وتبدأ المباراة ويستبعد الرامي الرابع بعد الرماية على 15 طبق ومن ثمّ يستبعد الرامي صاحب المركز الثالث الذي نال أقل نتيجة على 25 طبق ويكمل الراميين المتبقيين الرمي حتى الطبق ال35 عندها يعلن من الأول ومن الثاني وإذا حصل تعادل في هذه المرحلة بين الأول والثاني يتمّ حسمها بجولة التمايز (Shoot Off).

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز الرابع الرامي شانت كالايجيان اذ حصل على 8 من أصل 35

-المركز الثالث الرامي بيار جلخ اذ حصل على 13 طبق من أصل 35

-المركز الثاني الرامي فيصل كسّاب الذي سجل 13 إصابة من أصل 50 طبق.

وأحرز المركز الاول الرامي وليم حاوي وحصل على 19 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .

أشرف على التحكيم ناجي الهاشم .