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قرعة دوري أبطال أوروبا.. احتمالات المواجهات الساخنة

7
NOVEMBER
2022
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من المقرر أن تجرى في وقت لاحق الاثنين قرعة الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، ويستبع هذا الحدث قرعة مماثلة للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
 
وسيتولى موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل القرعة على الهواء مباشرة وكذلك على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".
 
ويشمل دور الـ16 في المسابقة المتصدرين في المجموعات الـثمانية من دور المجموعات، و8 فرق حلت في المرتبة الثانية في كل منها.
 
وسيتم وضع أسماء الفرق المتصدرة في وعاء، بينما سيتم وضع الفرق التي حلت ثانيا في وعاء آخر، ويشترط في القرعة ألا يلعب الفريق مرة أخرى ضد فريق لعب أمامه في دور المجموعات أو فريق من بلده.
 
قرعة نارية في انتظار كبار أوروبا في التشامبينزليغ
 
 
 الفرق المتصدرة للمجموعات:
 
بايرن ميونيخ
بنفيكا
تشلسي
مانشستر سيتي
نابولي
بورتو
ريال مدريد
توتنهام
الدوري الأوروبي يشتعل.. والسبب إقصاءات التشامبينزليغ
 
 
تضم قائمة الوصيفين الفرق التالية:
 
إيه سي ميلان
بوروسيا دورتموند
كلوب بروج الهولندي
آينتراخت فرانكفورت
إنتر ميلان
ليفربول
باريس سان جرمان
آر بي لايبزيغ الألماني
 
وتطرح المعطيات السابقة الاحتمالات التالية:
 
تشلسي قد يقابل فرق بروسيا دورتموند، أو كلوب بروج الهولندي، أو إنتر ميلان، أو باريس سان جرمان، أو آينتراخت فرانكفورت، أو آر بي لايبزيغ الألماني.
 
أما ليفربول قد يواجه: بايرن ميونيخ، أو بنفيكا، أو بورتو، أو ريال مدريد.
 
من المتوقع أن يواجه مانشستر سيتي: إيه سي ميلان، أو كلوب بروغ الهولندي، أو آينتراخت فرانكفورت، أو إنتر ميلان، أو باريس سان جرمان أو آر بي لايبزيغ الألماني.
 
وتوتنهام قد يواجه: إيه سي ميلان، أو بروسيا دورتموند، أو كلوب بروغ الهولندي، أو إنتر ميلان، أو باريس سان جرمان أو آر بي لايبزيغ الألماني.
 
وستجرى أولى مباريات هذا الدور في 14، 15، و21، 22 من فبراير المقبل.
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