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بيكيه يشرح دوافعه لمغادرة برشلونة واعتزال كرة القدم

7
NOVEMBER
2022
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شرح النجم الإسباني، جيرارد بيكيه الأسباب التي دفعته لقرار الاعتزال، بعدما ودعه جمهور برشلونة في آخر مواجهة خاضها بملعب "كامب نو" وكانت أمام ألميريا.

وأكد بيكيه في تصريحات لموقع قناة "دازن" في نسختها الإسبانية، الأحد، بأنه عاش وقتًا عصيباً، فقال: "تحررت من ثقل حملته على ظهري، الأشهر الأخيرة لم تكن سهلة لكني أحتفظ بالسعادة التي عشتها وقدمتها منذ أيامي الأولى مع النادي".
وواصل "حاولت دائماً أن أقدم كلّ ما أمتلك، عشت أياماً جيدة وأخرى أقل، بالنجاحات والأخطاء، لكني لم أدّخر جهداً من أجل هذا القميص، لأجل هذه الألوان، هذا ما يجعلني فخوراً بالعمل الذي أدّيته قبل رحيلي".

وعلّق المدافع التاريخي للنادي الكتالوني عن شعوره "سعيد جداً لأني أنهيت مشواري بهذه الطريقة، كان يوماً جميلاً، من الصعب أن أقول وداعاً، لكننا فزنا ولعبنا مباراة جيدة، المشجعون دعمونا من البداية إلى النهاية".
ولا شك أن رحيل بيكيه عن برشلونة هذا الموسم لم يكن في أجندته، وأكد أن الأمور سارت بسرعة "لم أفكر أبداً في الرحيل، عزمت على إنهاء الموسم الأخير في عقدي، كما لم أفكر في الاعتزال، لكن الأمور سارت بهذه الطريقة".

وعاش جيرارد بيكيه أياماً عصيبة بعد تراجع مستواه بشكل كبير جعله يكتفي بدكة البدلاء، ومشاكل خارج الميدان بعد انفصاله عن المغنية شاكيرا، وهو ما أفقده التركيز ودفعه لاتخاذ قرار تاريخي.

 

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