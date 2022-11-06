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الحكمة قدم نجمه العائد فادي الخطيب

6
NOVEMBER
2022
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عقدت ادارة نادي الحكمة الرياضي- بيروت مؤتمرا صحافيا بمناسبة توقيع اللاعب التاريخي فادي الخطيب على كشوفات فريق كرة السلة مساء اليوم في فندق "سوفيتيل غابرييل" في الأشرفية.

وحضر الرئيس الفخري للنادي جهاد بقرادوني، رئيس النادي إيلي يحشوشي وأعضاء اللجنة الإدارية، الرئيس الأسبق للنادي إيلي مشنتف، أمين السر السابق والمدير الفني لفريق كرة القدم اميل رستم، المدير الفني جو غطاس الى لاعبي فريق كرة السلة، وبعض رؤساء اللجان في النادي، المدرب غسان سركيس، جهاد الخطيب، الى ممثلين عن الشركات الراعية، وبعض الحضور الإعلامي.

تخلل المؤتمر بعض الكلمات لرئيس النادي وللخطيب، كما تمت الإجابة عن بعض أسئلة الصحافة.

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