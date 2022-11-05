المغربي شادي رياض لخلافة بيكيه في برشلونة.. هذا ما كشفه المدرب

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كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، موقفه من التعاقد مع مدافع جديد، لتعويض اعتزال جيرارد بيكيه المفاجئ.

وسيودع بيكيه رفاقه وجمهور برشلونة عقب مباراة ألميريا بالدوري الاسباني لكرة القدم، التي تنطلق عند العاشرة من مساء السبت، بعد أعلانه اعتزاله اللعب.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن تشافي، موقفه من إمكانية ضم قلب دفاع يساري القدم، بقوله: "ربما.. لكننا لدينا الوقت للتحدث أثناء فترة كأس العالم".

وأشار المدرب الشاب إلى اعتزامه الاجتماع مع ماتيو أليماني، وجوردي كرويف، لتحليل الأمر والاستقرار على قرار نهائي.

وتوجد إمكانية أيضا لاعتماد تشافي على المغربي شادي رياض، لاعب الفريق الرديف، وعزز المدير الفني للبلوغرانا هذه التقارير بالإشادة باللاعب اليساري القدم.

وقال تشافي عن رياض: "إنه لاعب قوي بدنيا، ويجيد الخروج بالكرة.. كما أنه قلب دفاع يمكنه الحصول على الفرصة، والقيام بدور قيادي في المستقبل.. ونتابع أيضا بيلايو وزالايا، لأننا مهتمون دائما بالمواهب الشابة".