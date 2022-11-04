سباق دراجات هوائية حول مخاطر الألغام والقنابل العنقودية في مدينة صور

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نظم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني واللجنة الوطنية للتوعية على مخاطر الألغام والقنابل العنقودية، وجامعة البلمند، والجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والإجتماعية، والجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، بالتعاون مع بلدية صور بدعم من منظمة ال UNICEF ، يوما توعويا على مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ، في مدينة صور بمشاركة أكثر من 250 مشاركا بسباق ودي على الدراجات الهوائية جابت شوارع صور حيث رافقها نشاط توعوي على الألغام.

وانتهى النشاط بتوزيع الهدايا على الأطفال