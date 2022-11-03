living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميلان لثمن نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013-2014

3
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حسم ميلان تأهله لثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، بفوزه الصريح على سالزبورغ النمسوي 4-صفر ضمن منافسات المجموعة الخامسة في تورينو.
 
ورفع ميلانو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف تشلسي المتصدر والفائز على دينامو زغرب الكرواتي 2-1 رافعا رصيده إلى 13 نقطة.
 
وتناوب على تسجيل أهداف الفائز الفرنسي أوليفييه جيرو (14 و57) والبوسني رادا كرونيتش (46) والبرازيلي جونيور ماسياس (90+1).
 
دخل ميلان المباراة وهو في حاجة إلى التعادل فقط لتقدمه على منافسه بنقطة واحدة.
 
وبعد أن سدد المدافع الفرنسي تيو فرنانديز كرة في القائم بعد مرور 3 دقائق، افتتح مواطنه المهاجم المخضرم جيرو التسجيل مستغلاً ركلة ركنية لساندرو تونالي فارتقى لها فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك (14).
 
وظن جيرو أنه سجل الهدف الثاني لفريقه مستغلاً كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة لهرنانديز لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المهاجم المخضرم (24).
 
وضغط سالزبورغ في محاولة لإدراك التعادل لكن حارس ميلان الروماني سيبريان تاتاروانو تصدى ببراعة لجميع محاولاته.
 
وفي مطلع الشوط الثاني عزز ميلان تقدمه بهدف ثان عن طريق البوسني كرونيتش من كرة رأسية بعد مجهود فردي للمهاجم الصربي انتي ريبيتش (46).
 
وسرعان ما حسم جيرو النتيجة نهائياً في صالح فريقه بإضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له بعد مجهود فردي رائع للجناح البرتغالي المتألق رافايل لياو ليسدد بيسراه داخل الشباك (57).
 
واختتم البرازيلي ماسياس مهرجان الأهداف بتسجيله الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
 
وفي المجموعة ذاتها، قلب تشلسي تخلفه أمام دينامو زغرب بهدف إلى فوز 2-1 ليثأر من خسارته أمامه في مستهل مشواره في هذه المسابقة والتي اطاحت بمدربه السابق الألماني توماس توخل قبل ن يتولى غراهام بوتر المهمة بدلاً منه.
 
تقدم زغرب بهدف لبرونو بيتكوفيتش بعد مرور 7 دقائق، لكن رحيم ستيرلينغ أدرك التعادل للفريق اللندني (18) قبل أن يمنحه السويسري الدولي دينيس زكريا الفوز (30).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout