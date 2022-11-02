مانويل نوير يكشف عن معاناته مع السرطان

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كشف حارس المنتخب الألماني، ونادي بايرن ميونيخ، مانويل نوير، أنه سبق وأن أصيب بسرطان الجلد وخضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة في وجهه.

وكشف نوير (36 عاما) عن ذلك من خلال بيان صحفي وفيديو على إنستغرام أعلن فيه عن إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة "نيوكي" إلى جانب مواطنته لاعبة كرة المضرب أنجليك كيربر المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى.

وقال بطل العالم عام 2014 "كلانا لدينا قصة شخصية للغاية عندما يتعلق الأمر بأمراض الجلد. أنجليك مصابة بفرط التصبُّغ الناتج عن الشمس وفي حالتي سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت على إثره لثلاث عمليات جراحية".

وتابع "لهذا السبب أولينا اهتماما خاصا لعدم تجاهل أي أمر يتعلق بالحماية من أشعة الشمس: لأنني أتدرب في الخارج طوال الوقت وأحب أيضًا قضاء وقت فراغي في الطبيعة".

ولم يذكر نوير متى أجرى تلك العمليات، بينما تم تصويره العام الماضي وهو يضع كمادة طبية على المنطقة المصابة، وفق موقع "إي إس بي أن".

ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ منذ أوائل أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الكتف، لكن مدربه يوليان ناغلسمان ألمح إلى أن الحارس قد يعود أمام المضيف هرتا برلين في الدوري السبت، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم.

وخاض نوير آخر مباراة تنافسية في التعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند، ولم يتأثر بايرن بغيابه، إذ فاز بجميع المباريات التي خاضها في جميع المسابقات (3 في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا) بوجود سفيلن أولرايش في حراسة المرمى.

وساعد نوير، الذي خاض 113 مباراة دولية، ألمانيا في رفع كأس العالم 2014 بالبرازيل، ومن المقرر أن يكون قائد "المانشافت" في بطولة العالم هذا الشهر في قطر.