مانويل نوير يكشف إصابته بالسرطان

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كشف حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني مانويل نوير إصابته بمرض السرطان وإنه أجرى بالفعل 3 عمليات جراحية للتغلب عليه.

وقال نوير، الأربعاء لصحيفة بيلد الألمانية إنه خضع لثلاث عمليات جراحية للعلاج من سرطان الجلد.

وقد جرى تشخيص إصابة اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بسرطان الجلد في وجهه.

فاز نوير بالعديد من الألقاب مع بايرن ميونيخ ورفع أيضًا كأس العالم عام 2014.

ويطمح نوير إلى التتويج مجددا بكأس العالم الذي يقام في قطر هذا الشهر، على الرغم من أن ألمانيا ليست حاليا من ضمن الفرق المرشحة للفوز بالبطولة.