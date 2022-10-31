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ربطت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية بين شراء النجم كريستيانو رونالدو منزلا باهظ الثمن في البرتغال، بإمكانية عودته للعب في صفوف نادي "سبورتينغ".

وذكرت الصحيفة أن رونالدو اشترى منزلا فاخرا في البرتغال مقابل 11 مليون دولار، سيعمل على إعادة تصميمه بحيث ترتفع قيمته إلى 21 مليون دولار.

وأشارت "ماركا" إلى أن شراء رونالدو لهذا المنزل مرتبط بما تردد عن رغبة "الدون" بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرجحة أن يكون نادي "سبورتينغ" وجهته القادمة، علما بأنه الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية.

واستندت الصحيفة الإسبانية لتقارير برتغالية لم تستبعد إمكانية عودة رونالدو لناديه القديم بحيث تفصل 40 دقيقة فقط بين منزله الذي تبلغ مساحته 2720 مترا مربعا عن لشبونة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة رونالدو في الرحيل عن "الشياطين الحمر" والانضمام لفريق من أندية النخبة بأوروبا أملا في تحقيق المزيد من الإنجازات قبل اعتزاله بسبب تقدمه في السن وتراجع أدائه.

رونالدو على رادار ناد إيطالي

وتطرق تقرير لصحيفة "الصن" البريطانية، الأربعاء، أن رونالدو منفتح على فكرة العودة للعب في الدوري الإيطالي.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادر مقربة من رونالدو، أكدت أن مستشاريه بحثوا عن فرصة له في أندية تشلسي ونيوكاسل وأرسنال.

ولفت المصدر إلى أن نابولي هي الوجهة الأكثر ترجيحا لرونالدو، لأن النادي يعتقد بقدرة اللاعب البرتغالي على مساندة الفريق للمحافظة على صدارة الدوري الإيطالي ودعم مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

وبيّن أن العقبة تكمن في قدرة نابولي على تلبية الأجر الذي قد يطلبه رونالدو، حيث أنه يتقاضى حاليا 360 ألف إسترليني أسبوعيا، بينما ينال البولندي بيوتر زيلينسكي 90 ألف إسترليني أسبوعيا، وهو اللاعب الأعلى أجرا في الفريق الإيطالي.