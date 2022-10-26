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نتائج بعثة لبنان في كأس العالم للسباحة(حوض 25 متر)

26
OCTOBER
2022
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عادت بعثة منتخب لبنان التي شاركت في المرحلة الاولي من كأس  العالم  في السباحة لحوض ٢٥ متر التي جرت في برلين (المانيا  ) والمؤلفة من المدرب  فرنسوا غطاس واللاعبين: جاد غزيري ، احمد صفيا، ليا الحاج ، تالين مراد، ريبيكا مزهر وشينا كترا  حيث تم تسجيل ٥ ارقام قياسية لبنانية وهي على الشكل التالي :
 
*جاد غزيري  فئة ١٦-١٧ سنة  (نادي الجزيرة) : 
• ٥٠ متر صدر : سجل ٣٠.٠٦ ثانية  وحل في المركز ٥٧ من اصل ٦٤ مشارك
• ١٠٠ متر صدر : سجل ١.٠٥.٦٠دقيقة وحل في المركز ٥٠ من اصل ٥٨ مشارك
• ٢٠٠ متر صدر : سجل ٢.٢١.٣٥ دقيقة (رقم قياسي جديد السابق  ٢.٢٣.٥٨ للسباح منذر كباره ( نادي المون لاسال) وحل في المركز ٣٣ من اصل ٣٨ مشارك
• ٢٠٠ متر فردي متنوع : سجل ٢.١٠.٨٦ د( رقم قياسي جديد السابق  ٢.٠٢.٨٣ للسباح منذر كباره ( نادي المون لاسال) وحل في المركز ٣٥ من اصل ٤١ مشارك
 
*احمد صفيا  فئة ١٦-١٧ سنة  (نادي الجزيرة)
• ٥٠ متر حرة : سجل ٢٤.٠٨  ثانية وحل في المركز ١٠٠ من اصل ١٠٨ مشارك
• ١٠٠ متر حرة : سجل ٥١.٩٧ ثانية  وحل في المركز ١٠٩ من اصل ١٢١ مشارك
• ٥٠ متر ظهر : سجل ٢٦.٣٥ ثانية  وحل في المركز ٤٩ من اصل ٥٩ مشارك
• ١٠٠ متر فردي متنوع : سجل ٥٩.٠٣ ثانية  وحل في المركز ٥٢ من اصل ٦٣ مشارك
 
*ريبيكا مزهر   -١٨ سنة ومافوق  (نادي المطيلب) :
• ١٠٠ متر حرة : سجلت ٥٨.٣٧ ثانية وحلت  في المركز ٦٠ من اصل٧٧ مشاركة 
• ٢٠٠ متر حرة : سجلت ٢.٠٦.٠٧ دقيقة وحلت  في المركز ٥٩ من اصل ٦٩ مشاركة 
• ٤٠٠ متر حرة : سجلت ٤.٣٢.٩٠ دقيقة وحلت  في المركز ٤٧ من اصل ٤٨ مشاركة 
• ٥٠ متر فراشة : سجلت ٢٨.٩٦ ثانية وحلت  في المركز ٥١ من اصل٦٨ مشاركة 
 
*تالين مراد   فئة ١٤-١٥ سنة  (نادي الفوربي)
• ٥٠ متر ظهر:  سجلت ٣٠.٩٠ ثانية وحلت  في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة 
• ١٠٠ متر ظهر:  سجلت ١.٠٤.٦٩ دقيقة  وحلت  في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة 
• ٢٠٠ متر ظهر:  سجلت ٢.١٩.٥٩دقيقة (  رقم قياسي جديد السابق ٢.٢٠.١١ للسباحة نفسها )وحلت  في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة 
• ٥٠ متر فراشة : سجلت ٣٠.٢٩ ثانية وحلت  في المركز ٥٩ من اصل٦٨ مشاركة 
 
                                                         
 
*لين الحاج    فئة ١٤-١٥ سنة  (نادي الجزيرة)
• ٥٠ متر صدر:  سجلت ٣٣.٨٩ثانية  (رقم قياسي جديد السابق ٣٤.٨٩    للسباحة  سيمون كباره (نادي المون لاسال)   وحلت  في المركز ٤٧ من اصل٥٧ مشاركة 
• ١٠٠ متر صدر:  سجلت ١.١٤.٩٨دقيقة ( رقم قياسي جديد السابق  للسباحة ١.١٥.٣٩ للسباح نبال يموت (نادي الجزيرة)   وحلت  في المركز ٤٧ من اصل ٦٤ مشاركة 
• ٢٠٠ متر صدر:  سجلت ٢.٤٦.٩٦ دقيقة وحلت  في المركز ٤٢ من اصل٤٥ مشاركة 
 
       
 
*شينا كترا     فئة ١٦-١٧ سنة  (نادي المون لاسال)
• ٥٠ متر صدر:  سجلت ٣٦.٨١ثانية   وحلت  في المركز ٥٥ من اصل٥٧ مشاركة 
• ١٠٠ متر صدر:  سجلت ١.٢٠.٢٤دقيقة  وحلت  في المركز ٥٢ من اصل ٦٤ مشاركة 
١٠٠ متر فردي متنوع:  سجلت ١.١٤.٦٥ دقيقة وحلت  في المركز ٦٠ من اصل ٦١  مشاركة 
 
 
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