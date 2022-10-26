A + A -

عادت بعثة منتخب لبنان التي شاركت في المرحلة الاولي من كأس العالم في السباحة لحوض ٢٥ متر التي جرت في برلين (المانيا ) والمؤلفة من المدرب فرنسوا غطاس واللاعبين: جاد غزيري ، احمد صفيا، ليا الحاج ، تالين مراد، ريبيكا مزهر وشينا كترا حيث تم تسجيل ٥ ارقام قياسية لبنانية وهي على الشكل التالي :

*جاد غزيري فئة ١٦-١٧ سنة (نادي الجزيرة) :

• ٥٠ متر صدر : سجل ٣٠.٠٦ ثانية وحل في المركز ٥٧ من اصل ٦٤ مشارك

• ١٠٠ متر صدر : سجل ١.٠٥.٦٠دقيقة وحل في المركز ٥٠ من اصل ٥٨ مشارك

• ٢٠٠ متر صدر : سجل ٢.٢١.٣٥ دقيقة (رقم قياسي جديد السابق ٢.٢٣.٥٨ للسباح منذر كباره ( نادي المون لاسال) وحل في المركز ٣٣ من اصل ٣٨ مشارك

• ٢٠٠ متر فردي متنوع : سجل ٢.١٠.٨٦ د( رقم قياسي جديد السابق ٢.٠٢.٨٣ للسباح منذر كباره ( نادي المون لاسال) وحل في المركز ٣٥ من اصل ٤١ مشارك

*احمد صفيا فئة ١٦-١٧ سنة (نادي الجزيرة)

• ٥٠ متر حرة : سجل ٢٤.٠٨ ثانية وحل في المركز ١٠٠ من اصل ١٠٨ مشارك

• ١٠٠ متر حرة : سجل ٥١.٩٧ ثانية وحل في المركز ١٠٩ من اصل ١٢١ مشارك

• ٥٠ متر ظهر : سجل ٢٦.٣٥ ثانية وحل في المركز ٤٩ من اصل ٥٩ مشارك

• ١٠٠ متر فردي متنوع : سجل ٥٩.٠٣ ثانية وحل في المركز ٥٢ من اصل ٦٣ مشارك

*ريبيكا مزهر -١٨ سنة ومافوق (نادي المطيلب) :

• ١٠٠ متر حرة : سجلت ٥٨.٣٧ ثانية وحلت في المركز ٦٠ من اصل٧٧ مشاركة

• ٢٠٠ متر حرة : سجلت ٢.٠٦.٠٧ دقيقة وحلت في المركز ٥٩ من اصل ٦٩ مشاركة

• ٤٠٠ متر حرة : سجلت ٤.٣٢.٩٠ دقيقة وحلت في المركز ٤٧ من اصل ٤٨ مشاركة

• ٥٠ متر فراشة : سجلت ٢٨.٩٦ ثانية وحلت في المركز ٥١ من اصل٦٨ مشاركة

*تالين مراد فئة ١٤-١٥ سنة (نادي الفوربي)

• ٥٠ متر ظهر: سجلت ٣٠.٩٠ ثانية وحلت في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة

• ١٠٠ متر ظهر: سجلت ١.٠٤.٦٩ دقيقة وحلت في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة

• ٢٠٠ متر ظهر: سجلت ٢.١٩.٥٩دقيقة ( رقم قياسي جديد السابق ٢.٢٠.١١ للسباحة نفسها )وحلت في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة

• ٥٠ متر فراشة : سجلت ٣٠.٢٩ ثانية وحلت في المركز ٥٩ من اصل٦٨ مشاركة

*لين الحاج فئة ١٤-١٥ سنة (نادي الجزيرة)

• ٥٠ متر صدر: سجلت ٣٣.٨٩ثانية (رقم قياسي جديد السابق ٣٤.٨٩ للسباحة سيمون كباره (نادي المون لاسال) وحلت في المركز ٤٧ من اصل٥٧ مشاركة

• ١٠٠ متر صدر: سجلت ١.١٤.٩٨دقيقة ( رقم قياسي جديد السابق للسباحة ١.١٥.٣٩ للسباح نبال يموت (نادي الجزيرة) وحلت في المركز ٤٧ من اصل ٦٤ مشاركة

• ٢٠٠ متر صدر: سجلت ٢.٤٦.٩٦ دقيقة وحلت في المركز ٤٢ من اصل٤٥ مشاركة

*شينا كترا فئة ١٦-١٧ سنة (نادي المون لاسال)

• ٥٠ متر صدر: سجلت ٣٦.٨١ثانية وحلت في المركز ٥٥ من اصل٥٧ مشاركة

• ١٠٠ متر صدر: سجلت ١.٢٠.٢٤دقيقة وحلت في المركز ٥٢ من اصل ٦٤ مشاركة

١٠٠ متر فردي متنوع: سجلت ١.١٤.٦٥ دقيقة وحلت في المركز ٦٠ من اصل ٦١ مشاركة