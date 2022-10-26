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عادت بعثة منتخب لبنان التي شاركت في المرحلة الاولي من كأس العالم في السباحة لحوض ٢٥ متر التي جرت في برلين (المانيا ) والمؤلفة من المدرب فرنسوا غطاس واللاعبين: جاد غزيري ، احمد صفيا، ليا الحاج ، تالين مراد، ريبيكا مزهر وشينا كترا حيث تم تسجيل ٥ ارقام قياسية لبنانية وهي على الشكل التالي :
*جاد غزيري فئة ١٦-١٧ سنة (نادي الجزيرة) :
• ٥٠ متر صدر : سجل ٣٠.٠٦ ثانية وحل في المركز ٥٧ من اصل ٦٤ مشارك
• ١٠٠ متر صدر : سجل ١.٠٥.٦٠دقيقة وحل في المركز ٥٠ من اصل ٥٨ مشارك
• ٢٠٠ متر صدر : سجل ٢.٢١.٣٥ دقيقة (رقم قياسي جديد السابق ٢.٢٣.٥٨ للسباح منذر كباره ( نادي المون لاسال) وحل في المركز ٣٣ من اصل ٣٨ مشارك
• ٢٠٠ متر فردي متنوع : سجل ٢.١٠.٨٦ د( رقم قياسي جديد السابق ٢.٠٢.٨٣ للسباح منذر كباره ( نادي المون لاسال) وحل في المركز ٣٥ من اصل ٤١ مشارك
*احمد صفيا فئة ١٦-١٧ سنة (نادي الجزيرة)
• ٥٠ متر حرة : سجل ٢٤.٠٨ ثانية وحل في المركز ١٠٠ من اصل ١٠٨ مشارك
• ١٠٠ متر حرة : سجل ٥١.٩٧ ثانية وحل في المركز ١٠٩ من اصل ١٢١ مشارك
• ٥٠ متر ظهر : سجل ٢٦.٣٥ ثانية وحل في المركز ٤٩ من اصل ٥٩ مشارك
• ١٠٠ متر فردي متنوع : سجل ٥٩.٠٣ ثانية وحل في المركز ٥٢ من اصل ٦٣ مشارك
*ريبيكا مزهر -١٨ سنة ومافوق (نادي المطيلب) :
• ١٠٠ متر حرة : سجلت ٥٨.٣٧ ثانية وحلت في المركز ٦٠ من اصل٧٧ مشاركة
• ٢٠٠ متر حرة : سجلت ٢.٠٦.٠٧ دقيقة وحلت في المركز ٥٩ من اصل ٦٩ مشاركة
• ٤٠٠ متر حرة : سجلت ٤.٣٢.٩٠ دقيقة وحلت في المركز ٤٧ من اصل ٤٨ مشاركة
• ٥٠ متر فراشة : سجلت ٢٨.٩٦ ثانية وحلت في المركز ٥١ من اصل٦٨ مشاركة
*تالين مراد فئة ١٤-١٥ سنة (نادي الفوربي)
• ٥٠ متر ظهر: سجلت ٣٠.٩٠ ثانية وحلت في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة
• ١٠٠ متر ظهر: سجلت ١.٠٤.٦٩ دقيقة وحلت في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة
• ٢٠٠ متر ظهر: سجلت ٢.١٩.٥٩دقيقة ( رقم قياسي جديد السابق ٢.٢٠.١١ للسباحة نفسها )وحلت في المركز ٣٦ من اصل٥٠ مشاركة
• ٥٠ متر فراشة : سجلت ٣٠.٢٩ ثانية وحلت في المركز ٥٩ من اصل٦٨ مشاركة
*لين الحاج فئة ١٤-١٥ سنة (نادي الجزيرة)
• ٥٠ متر صدر: سجلت ٣٣.٨٩ثانية (رقم قياسي جديد السابق ٣٤.٨٩ للسباحة سيمون كباره (نادي المون لاسال) وحلت في المركز ٤٧ من اصل٥٧ مشاركة
• ١٠٠ متر صدر: سجلت ١.١٤.٩٨دقيقة ( رقم قياسي جديد السابق للسباحة ١.١٥.٣٩ للسباح نبال يموت (نادي الجزيرة) وحلت في المركز ٤٧ من اصل ٦٤ مشاركة
• ٢٠٠ متر صدر: سجلت ٢.٤٦.٩٦ دقيقة وحلت في المركز ٤٢ من اصل٤٥ مشاركة
*شينا كترا فئة ١٦-١٧ سنة (نادي المون لاسال)
• ٥٠ متر صدر: سجلت ٣٦.٨١ثانية وحلت في المركز ٥٥ من اصل٥٧ مشاركة
• ١٠٠ متر صدر: سجلت ١.٢٠.٢٤دقيقة وحلت في المركز ٥٢ من اصل ٦٤ مشاركة
١٠٠ متر فردي متنوع: سجلت ١.١٤.٦٥ دقيقة وحلت في المركز ٦٠ من اصل ٦١ مشاركة