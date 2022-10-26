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"شرط وحيد" لمشاركة رونالدو مع مانشستر يونايتد

26
OCTOBER
2022
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مشاركة كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في مباراة الخميس ضد شيريف تيراسبول المقدوني في الدوري الأوروبي ليست مؤكدة حتى الآن.
 
كان المدرب إريك تين هاغ قد فرض عقوبة على رونالدو باستبعاده من مواجهة تشلسي، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وجاء رد فعل تين هاغ بسبب تصرف رونالدو في مباراة الأسبوع الماضي ضد توتنهام، حيث رفض المشاركة كبديل، وغادر ملعب المباراة قبل إطلاق صافرة النهاية.
 
وذكرت صحيفة "الصن" الإنجليزية، أن مشاركة رونالدو في مباراة الخميس المرتقبة أمام شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي مرهونة على تصرف البرتغالي.
 
وما لم يظهر رونالدو بعض الندم ويوافق على الالتزام بقواعد تين هاغ، سيظل غيابه مستمرًا عند مواجهة شيريف تيراسبول، وفقا للصحيفة البريطانية.
 
والثلاثاء، عاد رونالدو إلى التدريبات الجماعية قبل مباراة شيريف تيراسبول في الجولة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي.
 
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" أنه كانت هناك جلسة بين رونالدو وتين هاغ قبل المران وكذلك حوار مستمر أثناء التدريبات، مشيرة إلى أن "الدون" قد يكون متاحا لمباراة شيريف تيراسبول.
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