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السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني 2023

25
OCTOBER
2022
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كشفت صحيفة “آس” الإسبانية موعد كأس السوبر الإسباني 2023 والذي سيقام في السعودية في كانون الثاني مطلع العام المقبل.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، غير نظام البطولة، حيث كان بطل الدوري الإسباني يلاقي بطل كأس الملك.

ولكن بعد إبرام اتفاقية مع السعودية لإقامة البطولة في الرياض حتى 2029، تغير النظام وبات يشارك أبطال الدوري والكأس وأصحاب المركز الثاني في كلتا البطولتين.

وسيشارك ريال مدريد في البطولة لكونه بطلا للدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما سيتواجد برشلونة كوصيف للدوري الإسباني، وسيتواجد كذلك ريال بيتيس كبطل لكأس ملك إسبانيا والوصيف فالنسيا، وسوف يلتقي بطل الليغا مع وصيف الكأس بينما يواجه بطل المسابقة وصيف الليغا.

 

مباريات السوبر الإسباني 2023:

ريال مدريد × فالنسيا.

ريال بيتيس × برشلونة.

 

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