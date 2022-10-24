فورمولا 1: ماكس فيرستابن يفوز ويعادل شوماخر وفيتيل

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أحرز الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق الولايات المتحدة، المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، كما قاد فريقه “ريد بُل” للتتويج بلقب الصانعين.

وتمكن الهولندي، الذي حسم اللقب العالمي في الجولة الماضية في اليابان، من حصد فوزه الثالث عشر في الموسم، ما سمح له بمعادلة الرقم القياسي للانتصارات في موسم واحد المسجل باسم الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتيل (13 من أصل 19 مع ريد بُل بالذات عام 2013).

وسيكون فيرستابن أمام ثلاث فرص للانفراد بالرقم القياسي أولها في السباق المقبل في المكسيك.

وتقدم فيرستابن على سائقَي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وفيراري شارل لوكلير من موناكو على التوالي.

واستحق فيرستابن هذا الفوز بسيطرته على السباق منذ اللفة الأولى بعد تجاوزه سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز الذي كان أول المنطلقين، لكنه خرج من السباق قبل الوصول الى اللفة الثانية.