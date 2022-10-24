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السفارة الصينية واتحاد الكونغ فو نظّما يوم الأساليب القتالية في جونيه

24
OCTOBER
2022
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أقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ- فو ،بالتعاون مع السفارة الصينية في لبنان، "اليوم الثقافي والأساليب القتالية الرياضية الصينية لسنة 2022" في مجمّع فؤاد شهاب في جونيه حيث جرى التعرّف والتدريب على الثقافة والفنون القتالية الصينية مع أخصائيين من قبل السفارة والإتحاد.
شارك في اليوم الرياضي الطويل أكثر  خمسمائة مشارك.
 
وحضر عن السفارة الصينية الملحق الثقافي تزان كيا جين  والملحق الاعلامي نا جب ما وجوزيف عقيقي ممثلاً رئيس حزب الكتائب النائب الشيخ سامي الجميّل وزيد بطيش ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل  ونائبة كسروان الفتوح ندى البستاني والأب ايلي قرقماز رئيس دير ومدرسة مارشربل – حريصا وعن الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الرئيس الفخري الغراند ماستر أنطوان الزايك وممثل عن بلدية جونيه المحامي رمزي الاشقر وعن نقابة المحامين رالف طنوس واهالي اللاعبين واللاعبات وعائلة اتحاد الكونغ فو ووشو من اداريين ومدربين ولاعبين.
 
أشرف على النهار الصيني رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائباه الرائد ديمتري صقر ونعوم سعاده وأمين السر بسام نهرا والمستشار المالي والقانوني الدكتور بيارو الخويري ورئيس اللجنة الفنية يزيد بو خليل وحاضر في أساليب الكونغ فو المدربين التالية أسمائهم:
- الغراند ماستر جورج عساف (CHIN'NA) – الغراند ماستر ميشال حاوي (TAI NEI QUAN) – الغراند ماستر أفيديس سيروبيان (TAI CHI ) والمدربون :يزيد بو خليل (FREE FIGHT ) – فارس الخوري (KINDA )- عامر جواد (TR.KUNGFU ) – رايان مرعب (SANDA )- هاروت فيستكجيان (TAOLU ) – جهاد بو انطون (TAOLU WEAPONS )- أليكس تابت (WING CHUN )- بشير يميّن (JEET KUNE DO ) – أرمان حنين (CHI QONQ)- سمير اسحاق (TUISHOU).
 
وفي كلمة القاها الملحق الثقافي في السفارة الصينية عبّر  عن اعجابه بهذا الحدث الذي يجسد الفن الثقافي والتقليدي للشعب الصيني واعتبر انه سيكون كبادرة تعاون في المدى القصير مع الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو برئاسة الدكتور جورج نصير واعضاء الهيئة الادارية لنشر اكثر عن الثقافة والفنون القتالية الصينية.كما شكر الدكتور نصير السفارة الصينية على اهتمامها خاصة" في هذه الظروف "التي نمر بها على الصعيد الرياضة عامة" والكونغ فو خاصة.
 
كما شكر كل القيّمين من اداريين ومدربين واهالي ومشجعين لهذه الرياضة شاكرا" روي الهوا المسؤول عن العلاقات العامة في الاتحاد وخصّ بالشكر رئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش على دعمه الشباب والرياضة. 
بعدها سلم الرائد صقر وسعاده ونهرا الدروع التذكارية الى كبار الحضور.
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