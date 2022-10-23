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هل صدر قرار الاستغناء عن رونالدو من قبل مانشستر يونايتد؟

23
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2022
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تعقدت وضعية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كثيراً مع ناديه مانشستر يونايتد، بعد أن قرر مدربه الهولندي إيريك تين هاغ إرساله إلى الفريق الثاني حتى يتدرب معه، عقب مغادرة "صاروخ ماديرا" إلى حجرات الملابس في المواجهة ضد توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، السبت، أن المدير الفني لنادي "الشياطين الحمر" لن يكتفي بذلك، بل طلب من إدارة اليونايتد الاستغناء عن "صاروخ ماديرا" خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير/ كانون الثاني 2023.
وحدّد المدرب السابق لأياكس أمستردام نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس ليكون بديلاً لرونالدو في "الميركاتو" الشتوي المقبل، إذ طلب ضمه إلى الفريق بعد أن خرج من حسابات مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، وتوترت علاقتهما بعد إبعاد اللاعب عن التشكيل الأساسي لـ"الروخيبلانكوس".
ويبدو أن مانشستر يونايتد يتجه للاستفادة من خدمات فيليكس على سبيل الإعارة، مع تضمين بند في عقده مع أتلتيكو مدريد يسمح له بإمكانية الشراء في نهاية العام، خصوصا أن وكيل أعمال النجمين هو خورخي مينديز.

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