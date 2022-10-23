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تود بوهلي يضع نجم "البوندسليغا" هدفاً رئيسياً في "الميركاتو"

23
OCTOBER
2022
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أنفق نادي تشلسي الإنكليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مبلغاً مالياً، وصلت قيمته إلى 273 مليون جنيه إسترليني، إذ بدا واضحاً أن سياسة إدارة الفريق الجديدة، بقيادة تود بوهلي، هي الإنفاق دون حدود من أجل تقوية "البلوز".

وكشفت صحيفة "ستاندار" البريطانية، السبت، أن نادي تشلسي قد وضع نجم البوندسليغا، ولاعب فريق بوروسيا دورتموند، جود بيلنغهام، هدفاً رئيسياً له خلال الفترة المقبلة، إذ عبّر عن استعداده للإنفاق دون حدود من أجل الظفر باللاعب.
ويواجه "البلوز" منافسة قوية من عديدٍ من الفرق الإنكليزية، وهي ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، علاوة على ريال مدريد الإسباني، للفوز بخدمات نجم منتخب الأسود الثلاثة، الذي يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في العالم.
ومن المنتظر أن تصل صفقة اللاعب مع تشلسي إلى 130 مليون يورو، بالنظر إلى استقرار مردوده مع فريقه، وتسجيله المستمر للأهداف، رغم مركزه في خط منتصف الملعب، وآخرها الهدفان اللذان سجّلهما ضمن الجولة 11 من الدوري الألماني، خلال فوز فريقه بخمسة أهداف دون رد أمام نادي شتوتغارت.

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