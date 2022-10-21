11 مرشح لانتخابات نادي الراسينغ

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صدر عن نادي الراسينغ(بيروت) البيان التالي:

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الراسينغ بيروت بتاريخ 4 تشرين الأول 2022، لإجراء إنتخاب هيئة ادارية جديدة للنادي، نهار الأثنين 24 من الشهر الجاري،

تقدّم 12 مرشحاً، التالية أسماؤهم: باولا فرعون رزق، جبران أنطون قطيني، جورج جوزيف أبو مراد، الياس مخايل خوري، مارلين يروانت كوسا، بشير جورج عبد الجليل، كارين اندره تامر، جو ريمون قبطي، سعيد بندليمون جريديني، الياس أديب حداد، فادي إيلي صليبا، نبيل ميشال شلهوب، بطلبات ترشيحاتهم ل 11 مقعد.

وقبل إنتهاء المهلة القانونية لتقديم وسحب طلبات التراشيح، تقدم الياس مخايل خوري بكتاب سحب طلب ترشيحه لعضوية الهيئة الإدارية.

وبذلك، فقد تمّ تسجيل أسماء 11 مرشحاً ل11 مركز في الهيئة الإدارية.