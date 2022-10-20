بعثة لبنان بالسباحة الى المرحلة الأولى من كأس العالم

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غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للسباحة للمشاركة في المرحلة الأولى من كأس العالم والتي ستقام في برلين(المانيا) من ٢0 ولغاية ٢٣ تشرين الاول الجاري. وتألفت البعثة من المدرب فرنسوا غطاس واللاعبين جاد غزيري ( سباقات ٥٠ و١٠٠ و ٢٠٠ متر صدر و ٢٠٠ متر متنوع) واحمد صفيا (سباقات ٥٠ و ١٠٠ متر حرة و٥٠ و ١٠٠ ظهر و١٠٠ متر فردي متنوع) ولين الحاج ( سباقات ٥٠ و١٠٠ و٢٠٠ متر صدر و ٥٠ متر حرة) وتالين مراد (سباقات ٥٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ متر ظهر و٥٠ متر فراشة) وريبيكا مزهر ( سباقات ١٠٠و ٢٠٠و٤٠٠و ٨٠٠ متر حرة و٥٠ متر فراشة) وشينا كارا (سباقات ٥٠ و ١٠٠و ٢٠٠ متر صدر و ١٠٠ متر متنوع).