بسبب الإصابة.. 10 نجوم عالميين سيغيبون عن كأس العالم 2022

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توسعت قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن بطولة كأس العالم 2022 المقبلة، لتشمل عددا من النجوم، وتمثل تعقيدات للمنتخبات الكبيرة التي ستعيد ترتيب أوراقها قبل أسابيع من البطولة.

ومع تبقي قرابة شهر على انطلاق المونديال، تزداد أنباء غياب النجوم عن المونديال بسبب الإصابات المتزايدة التي يشهدها الموسم الأوروبي.

مونديال 2022 الأخير لميسي.. وبرشلونة على شفى حفرة

جمعنا لكم أبرز 10 نجوم سيغيبون عن المونديال بسبب الإصابة، مع احتمال إضافة أسماء أخرى في الأسابيع المقبلة:

باولو ديبالا (منتخب الأرجنتين)

أحد أبرز نجوم الأرجنتين، سيحرم العالم من مهاراته خلال المونديال، بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل أسابيع بالدوري الإيطالي مع فريقه روما.

أليكسز سيلميكرز (منتخب بلجيكا)

النجم البلجيكي الصاعد لن يلحق بالمونديال مع منتخب بلاده بلجيكا، مما يحطم حلمه بالمشاركة في البطولة لأول مرة.

ريس جيمس (منتخب إنجلترا)

ظهير منتخب إنجلترا المتألق سيغيب عن البطولة بسبب إصابة تعرض لها في دوري أبطال أوروبا مع ناديه تشلسي.

كالفن فيليبس (منتخب إنجلترا)

فيليبس كان من العناصر الرئيسية لمنتخب إنجلترا في بطولة أوروبا الأخيرة، ولكن الإصابة ستحرمه من المشاركة في موندياله الأول.

جيني فينالدوم (منتخب هولندا)

نجم ليفربول السابق لن يكون مع منتخب هولندا في المونديال، بالرغم من الدور الكبير الذي لعبه بالتصفيات، وذلك بسبب الكسر الذي تعرض له بساقه.

ديوغو جوتا (منتخب البرتغال)

ضربة قوية تعرض لها منتخب البرتغال، بإعلان غياب المهاجم ديوغو جوتا عن المونديال، بعد إصابة عضلية تعرض لها مع ناديه ليفربول.

رونالد أراوخو (منتخب أوروغواي)

قلب دفاع برشلونة والأوروغواي لن يلحق بالمونديال، مما يعني خسارة كبيرة لمنتخب بلاده، الذي سيفقد واحدا من أفضل المدافعين في أوروبا.

نغولو كانتي (منتخب فرنسا)

أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، أن الدولي الفرنسي نغولو كانتي سيغيب عن نهائيات كأس العالم في قطر، بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

بيدرو نيتو (منتخب البرتغال)

مثل جوتا، سيغيب المهاجم البرتغالي نيتو عن منتخب بلاده في المونديال، بسبب إصابة تعرض لها مع ناديه وولفرهامبتون الإنجليزي.

خيسوس كورونا (منتخب المكسيك)

يعتبر كورونا من أمهر اللاعبين المكسيكيين في أوروبا، لكن مشاركته هذه المرة لن تتحقق، مما يضعف فرص المكسيك في البطولة.