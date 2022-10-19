السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي الألقاب لرزق وحريز وعاقوري

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نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي في راس المتن. ويندرج السباق في اطار الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة لبنان للعام الجاري.

وفي ما يلي النتائج النهائية لكافة الفئات :

*فئة "يو تي في"(توربو):

1-بيار رزق على مافريك :6.14 دقيقة

2-كميل تنوري على مافريك :6.23.57 د

3-كميل مشرف على مافريك:6.52.05 د

*فئة "يو تي في"(العادية):

1-مازن حريز على سي اف موتو:6.59.37 د

*فئة مركبات الدفع الرباعي:

1-طارق عاقوري على جيب شيروكي: 7.09.21 د

2-عامر زود على جيب شيروكي:7.38.22 د

3-رشيد نعنعي على رانج روفر:7.58.17 د

وفي ختام السباق وزّع رئيس بلدية راس المتن رجا ابو سلوان ومدير مكتب الراليات في النادي المنظّم كابي كريكر الكؤوس على الفائزين.ونال سليمان خطار كأس السائق المخضرم.