تأشيرة الدخول، الكحول، العلاقات خارج إطار الزواج... ما يجب أن يعرفه المشجعون خلال مونديال قطر

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أقرت السلطات القطرية سلسلة من الإجراءات ليلتزم بها المشجعون خلال فعاليات مونديال قطر 2022 لكرة القدم التي ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. فما هي أبرز القواعد التي يجب مراعاتها في الإمارة الخليجية بمناسبة هذه التظاهرة الرياضية البارزة؟

قبل شهر من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، يطرح المشجعون الكثير من الأسئلة حول القواعد التي يجب أن يحترموها أثناء تواجدهم في الإمارة الخليجية.

التوجه إلى قطر سيُسمح فقط لحاملي تذاكر المباريات

نظرا إلى محدودية أماكن الإقامة، سيُسمح فقط لحاملي تذاكر المباريات بدخول قطر اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. ويمكنهم دعوة ثلاثة أشخاص كحد أقصى من غير حاملي التذاكر، الذين سينبغي عليهم دفع رسوم لدخول البلاد تبلغ 500 ريال قطري (140 دولارا) إذا كانت أعمارهم تتجاوز 12 عاما.

بعد شراء التذاكر وإتمام حجز أماكن الإقامة على المنصة الرسمية الخاصة بذلك أو على مواقع أخرى (إذا كانوا سيبقون في البلاد لأكثر من 24 ساعة) أو تقديم مستندات تثبت أنهم سيمكثون مع العائلة أو الأصدقاء، ينبغي على المشجعين أن يقدموا طلبا للحصول على بطاقة "هيّا" التي تُعتبر بمثابة تأشيرة دخول إلى البلاد وتذكرة للمباريات وتصريحا لاستخدام وسائل النقل المشترك مجانا وللوصول إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات العامة.

تناول المشروبات الكحولية لغير المسلمين لا يُعتبر غير قانوني

لا يُعتبر تناول المشروبات الكحولية لغير المسلمين الذين تفوق أعمارهم 21 عاما، غير قانوني في قطر، لكن ذلك يحصل ضمن إطار محدود جدًا. يُمنع جلب هذه المشروبات في الأمتعة، حتى لو تم شراؤها من الأسواق الحرّة. ويُسمح للمقيمين بشراء المشروبات الروحية من متاجر مخصّصة لذلك، لكن هذه الأخيرة ليست مفتوحة أمام الزوّار.

ويمكن للمشجعين تناولها في الفنادق الكبيرة. وستفتح أكشاك لبيع البيرة حول الملاعب قبل ثلاث ساعات من موعد المباريات وحتى 30 دقيقة قبل صافرة البداية، على أن تفتح مجددًا لمدة ساعة بعد انتهائها.

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في منطقة المشجعين الرئيسية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لن يكون تناول الكحول مسموحا إلا بعد الساعة السادسة والنصف مساء. أما في مناطق المشجعين الأخرى، فالقواعد تختلف.

وتحظر المخدرات على أنواعها.

ويوصى أيضا بعدم إحضار لحم خنزير ولا أي منتجات "قد تُعتبر مواد إباحية" (فيديوهات، ألعاب جنسية).

العلاقات خارج إطار الزواج ممنوعة

الحجاب ليس إلزاميا للنساء في قطر، ويُوصى الجميع بارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة أي أن يغطى الكتفان والركبتان. وتُطبّق هذه القاعدة في المباني الحكومية لكن في الأماكن التي يرتادها الأجانب، ليست محترمة كثيرًا.

ونظرا إلى درجات الحرارة (من 15 إلى 30 درجة) والتكييف في كل الأماكن، يُنصح بجلب ملابس دافئة.

العلاقات خارج إطار الزواج ممنوعة في قطر، لذلك توصي السفارة الأمريكية الحوامل بإحضار وثيقة زواج لتقديمها في حال احتجن لخدمات صحية.

ورغم وجود قوانين تجرم المثلية الجنسية، إلا أن موقع بطاقة "هيّا" يؤكد أنه "لا توجد قيود" على إقامة "الأصدقاء غير المتزوجين من الجنسين أو الأزواج (بما في ذلك أفراد مجتمع الميم) في الغرفة نفسها".

تشير السفارة البريطانية إلى أن "الحياة الخاصة محترمة جدا في قطر". غير أنها تحذر على غرار المنظمين، من أن إظهار المشاعر في العلن، مهما كان الجنس أو الميول الجنسية، "قد يُعتبر أمرا مسيئا".

ويؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أعلام قوس قزح (مجتمع الميم) مرحب بها في الملاعب، فيما تدعو السلطات القطرية إلى أخذ الحذر في الخارج.

تمديد دوام عمل المترو من السادسة صباحا حتى الثالثة فجرا

توصي قطر التي تتوقع "ازدحاما" خلال المونديال، زوارها باستخدام وسائل النقل المشترك المجانية لحاملي بطاقة "هيّا".

سيتم تمديد دوام عمل المترو إلى 21 ساعة عمل في اليوم بين الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة فجرا باستثناء الجمعة (عطلة أسبوعية في قطر)، وهو اليوم الذي سيبدأ دوام المترو عند التاسعة صباحا.

ويؤمن مترو الدوحة بخطوطه الثلاثة الوصول المباشر إلى خمسة ملاعب من أصل ثمانية. أما بالنسبة للملاعب الثلاثة الأخرى، فستُوفّر حافلات لمواصلة الرحلة إليها من محطات المترو. كما أنه سيتم تكثيف حركة الحافلات، لربط الملاعب بنقاط مهمّة في العاصمة وبعض أماكن الإقامة ومناطق المشجعين.

وستكون سيارات أجرة وسيارات إيجار مع سائق متوفرة.

التلقيح ضد كوفيد-19 ليس إلزاميا

التلقيح ضد كوفيد-19 ليس إلزاميا لكن على الزوار الذين تتجاوز أعمارهم الست سنوات تقديم نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية في المطار، لا تتجاوز مدتها 48 ساعة من موعد إقلاع الرحلة، أو نتيجة فحص سريع سلبية لا تتجاوز مدّتها 24 ساعة.

بعد ذلك، لن يكون ضروريا إجراء أي فحص، إلا في حال ظهور عوارض أو بعد يوم من الاختلاط بشخص مصاب. بالنسبة للزوار غير الملقحين، ينبغي عليهم في هذه الحال، وضع كمامة لمدة عشرة أيام.

ينبغي على أي شخص تتبين إصابته بكوفيد-19 أن يخضع للعزل لمدة خمسة أيام، على أن يخرج بعدها مع وضع الكمامة لمدة خمسة أيام.

يتعين على الجميع وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك وفي المراكز الصحية. ويوصى أيضا بوضعها في الملاعب.

ويجب على الزوار الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما تحميل تطبق "احتراز" والتسجيل عليه. وسيكون التطبيق مطلوبا للدخول إلى الأماكن العامة المغلقة وكذلك إلى المترو ومراكز التسوق، لكن ليس إلى الملاعب.

وستكون كافة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات الخاصة والعامة مفتوحة أمام الجميع.