التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للركبي ليغ,,, لبنان يخسر امام نيوزيلندا

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استهل منتخب لبنان للركبي ليغ مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة العالم، بخسارة امام منتخب نيوزيلندا القوي في وارينغتون في انكلترا 12 – 34 (الشوط الاول 6 – 18).

وعلى الرغم من تفدم لبنان بمحاولة لجوش منصور بعد 59 ثانية من البداية، الا انه عاد وتأخر 12 – 18 في الشوط الثاني، متأثرا بضغط المنتخب النيوزيلندي.

وبعد فترة وجيزة اكمل لبنان المباراة بـ12 لاعبا بعد طرد آدم الدويهي لاعتراضه الشديد.

عمليا، خاض لبنان بقيادة الأوسترالي مايكل الشيخا، المتحدر من أصول لبنانية مباراة قوية. وقال بعد المباراة: “أظهر لبنان ما يكفي للإيحاء بأنه قد يكرر مسيرته إلى ربع النهائي كما فعل في العام 2017. لقد دافع اللاعبون بقوة وأظهروا جانبهم الإبداعي من خلال تنفيذ عدد من الضربات القصيرة وإعادة التشغيل، لكنهم لم يتمكنوا من الصمود أمام ضغط نيوزيلندا المنتخب الاول في العالم خلال فترة خمس دقائق شديدة في منتصف الشوط الثاني”.

وسيلتقي منتخب الارز في المرحلة الثانية من المواجهات المنتخب الايرلندي الاحد 23 تشرين الاول في مدينة ليخ الانكليزية، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت بيروت.