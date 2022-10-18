living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للركبي ليغ,,, لبنان يخسر امام نيوزيلندا

18
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استهل منتخب لبنان للركبي ليغ مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة العالم، بخسارة امام منتخب نيوزيلندا القوي في وارينغتون في انكلترا 12 – 34 (الشوط الاول 6 – 18).

وعلى الرغم من تفدم لبنان بمحاولة لجوش منصور بعد 59 ثانية من البداية، الا انه عاد وتأخر 12 – 18 في الشوط الثاني، متأثرا بضغط المنتخب النيوزيلندي.

وبعد فترة وجيزة اكمل لبنان المباراة بـ12 لاعبا بعد طرد آدم الدويهي لاعتراضه الشديد.

عمليا، خاض لبنان بقيادة الأوسترالي مايكل الشيخا، المتحدر من أصول لبنانية مباراة قوية. وقال بعد المباراة: “أظهر لبنان ما يكفي للإيحاء بأنه قد يكرر مسيرته إلى ربع النهائي كما فعل في العام 2017. لقد دافع اللاعبون بقوة وأظهروا جانبهم الإبداعي من خلال تنفيذ عدد من الضربات القصيرة وإعادة التشغيل، لكنهم لم يتمكنوا من الصمود أمام ضغط نيوزيلندا المنتخب الاول في العالم خلال فترة خمس دقائق شديدة في منتصف الشوط الثاني”.

وسيلتقي منتخب الارز في المرحلة الثانية من المواجهات المنتخب الايرلندي الاحد 23 تشرين الاول في مدينة ليخ الانكليزية، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت بيروت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout