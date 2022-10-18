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الكرة الطائرة: مقررات اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الاتحاد

18
OCTOBER
2022
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عقدت اللجنة الخماسية المكلفة ادارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة جلسة عند الساعة السادسة من مساء الاثنين 17 تشرين الأول 2022 في المكتب الخاص لرئيس  اللجنة ميشال ابي رميا وحضور المقرّر وليد القاصوف وامين الصندوق المهندس علي خليفة والعضو المهندس علي أبو علي.وغاب العضو اسعد النخل بعذر.
 
في بداية الجلسة، تلا القاصوف محضر الجلسة السابقة التي انعقدت  في 3 تشرين الأول 2022 وتم التصديق عليه بالاجماع.ثم القى ابي رميا كلمة وضع فيها الحاضرين في أجواء زيارته لمقر وزارة الشباب والرياضة واجتماعه مع الوزير الدكتور جورج كلاس ومع المدير العام زيد خيامي ومع رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات واطلاعهم على العديد من الأمور المتعلقة باللجنة واستيضاحات حول طبيعة عملها ومهامها ومنها الاستحقاقات الخارجية وكان المسؤولون وعلى رأسهم الوزير كلاّس  ايجابيين  حيال الموضوع. 
 
واضاف ابي رميا" تلقينا كتاباً على اسئلتنا  موقّعاً من الوزير كلاّس في 13 تشرين الأول 2022 حول توزيع المراكز ضمن اللجنة الخماسية وطبيعة مهامنا بصورة مفصّلة ".وبالنسبة لتواقيع اللاعبين تقرّر ان يكون  الأمر منوطاً بالهيئة الناخبة بانتظار رد هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل للبناء على الشيء مقتضاه.
 
ثم انتقل الحاضرون الى مناقشة موضوع سفر بعثة منتخب لبنان للسيدات الى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا وارسال كتاب الى السفارة اللبنانية في الأردن للاهتمام بالبعثة وتسهيل مهمتها وحض اللبنانيين في الأردن على مواكبة منتخب الأرز وتشجيعه خلال المباريات .
 
ثم وضع القاصوف الحاضرين في أجواء التحضيرات الفنية للمنتخب والتي انطلقت الأحد 16 تشرين الاول 2022 تحت اشراف المدربين الوطنيين جوني اللقيس وايلي النار واختيار اللاعبات ال12 من قبل المدربين اللقيس والنار بناء على معطيات ومعايير فنية مرتكزة على أداء اللاعبات في بطولة لبنان .ثم انضم المدرب النار الى الاجتماع وشرح باسهاب وعلى الورقة كيفية اختيار اللاعبات من قبله ومن قبل زميله اللقيس.
 
ثم تقرّر تشكيل بعثة لبنان الى بطولة غرب آسيا من :
 
المهندس علي خليفة(رئيساً)،الدكتور ايلي موسى(ادارياً)،جوني اللقيس وايلي النار(مدربين)،ميرا عدرا(قائدة المنتخب)،سارة عكاري،آيا ماريا مطر،ليا شبيب،ميرنا شيخو،ياسمين تامر،ريم العلي،اندريا ابي صعب ،مارييللا جريدي،ايما صفا،كارين مكرزل وسيلين بشعلاني(لاعبات) .
على ان يلتحق رئيس واعضاء اللجنة الخماسية بالبعثة في الأدوار المتقدّمة من البطولة الاقليمية.
 
وقرّر المجتمعون حضور احدى الحصص التدريبية الأسبوع المقبل.
 
وبعدما كان الاتحاد المستقيل قد رصد مبلغاً وقدره 1500 دولار على ان يكون السفر براً بالحافلة الى الأردن عبر سوريا،قرّر المجتمعون مغادرة البعثة جواً والتنسيق مع شركة "طيران الشرق الأوسط" بهذا الصدد مع استعداد رئيس اللجنة ميشال ابي رميا بدفع فارق نفقات  تذاكر السفر ذهاباً واياباً في حال لزم الامر. 
وفي الختام ،ناقش الحاضرون أمور مالية.
 
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