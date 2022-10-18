سلة: قرعة بطولة تحت ال12 سنة تُسحب الخامسة عصر الأربعاء

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تُسحب عند الساعة الخامسة من عصر الأربعاء 19 تشرين الأول الجاري قرعة بطولة الفئة العمرية لتحت ال12 سنة(ذكور واناث) بكرة السلة في "مقر أنطوان شويري "الكائن في جل الديب.

وستكون بطولة تحت ال12 سنة باكورة بطولات الفئات العمرية للموسم الجاري بعد النجاح الكبير لبطولات كافة الفئات العمرية في المواسم الفائتة.

وكشف رئيس لجنة الفئات العمرية وعضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة باتريك لحود ان عدد الفرق المشاركة في بطولة تحت ال12 سنة يناهز السبعين وان البطولة ستنطلق في شهر تشرين الثاني المقبل على ان تُطلق باقي بطولات الفئات العمرية تباعاً