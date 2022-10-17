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بمناسبة "اليوم العالمي للاسكواش" في ١٥ تشرين الأول من كل عام، نظم الاتحاد اللبناني للعبة "اليوم العالمي للاسكواش" بهدف التعريف عن هذه الرياضة الجميلة وتشجيع ممارستها من قبل جميع الفئات العمرية.وبهذه المناسبة،جرت مباريات ودية في مجمّع الميرامار السياحي بطرابلس و ملعب دير القلعة في بيروت بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية (إناث و ذكور)تحت اشراف عضو الاتحاد اللبناني للاسكواش المدرب ظافر كبارة ومعاونة سابين سماحة و هنا حيدر.

و لقد سادت أجواء من الألفة والروح الرياضية بين اللاعبين خلال هذا النشاط والذي يعتبر حدثا عالميا لتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة رياضة الاسكواش و التعرف اليها عن قرب داخل الملاعب بهدف اعتماد هذه اللعبة في الدورات الأولمبية.