تواصل دورة المدربين في كرة الطاولة

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يواصل الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية اللبنانية وضمن برنامج التضامن الأولمبي، دورة اعداد مدربين(مستوى اول) بإشراف الاتحاد الدولي للعبة ممثلاً بالمحاضر الدولي اشرف ابراهيم عبد الفتاح الفوي في قاعة نادي الأدب والرياضة -كفرشيما على مدى عشرة ايام على ان تُختتم في 22 تشرين الأول الجاري. وبلغ عدد المشاركين 30 مدرباً من مختلف الأندية اللبنانية.

وسيخضع المشاركون لثلاثين ساعة تدريب فعلية تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.وحضر جانباً من الدورة رئيس الاتحاد اللبناني للعبة جورج كوبلي.