رماية: جورج عاقوري بطل المرحلة الثانية من بطولة لبنان للتراب الفئة "أ"

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الثانية لبطولة لبنان في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية للفئة "أ" والتي اجريت على حقل نادي الصفرا للرماية والصيد .شارك في المسابقة 29 رامياً .وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الثمانية الأوائل على الشكل التالي:

-وائل نصار : 108/125

-بيار جلخ : 106/125

-جاد حماده: 107/125

-شانت كالايجيان : 106/125

-وسيم غندور : 106/125

-طوني حكيم : 104/125

-جورج عاقوري : 104/125

-أنطوني صليبا عفارة : 103/125

وحسب النظام الجديد المتّبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهّل في التصفيات المؤلّفة من خمس جولات للرماة الثمانية الذين أحرزوا على أعلى مجموع أهداف من أصل 125 طبق.

ويخوض الرماة الثمانية مرحلة النصف نهائي حيث يرمي في البداية رماة ذات الترتيب المفرد وتعطى الأرقام بالترتيب للرماة حسب النتائج أي أعلى نتيجة تحصل على الرقم 1 وتباعا" . وفي حال التعادل يستبعد أدنى رقم. في هذه المرحلة تجري المباراة على 25 طبق. بعد الرمي على 15 طبقا" يستبعد الرامي الرابع الذي قد نال أقل نتيجة، ثم يكمل الثلاثة حتى طبق الخمسة والعشرين ويستبعد الرامي الثالث صاحب أقل نتيجة على 25 طبق وإذا حصل أي تعادل بين الرماة الثلاث يحسم بجولة التمايز (Shoot Off) .

عندها يُطلب من الراميين الأول من كل من الفريقين أي أربعة رماة أن يخوضوا مرحلة النهائي.

في مرحلة النهائي يعطى الرماة أرقام من واحد الى أربعة حسب نتيجتهم في مرحلة النصف نهائي، وتبدأ المباراة ويستبعد الرامي الرابع بعد الرماية على 15 طبق ومن ثمّ يستبعد الرامي صاحب المركز الثالث الذي نال أقل نتيجة على خمسة وعشرين طبق ويكمل الراميين المتبقيين الرمي حتى الطبق الخامس والثلاثين عندها يعلن من الأول ومن الثاني وإذا حصل تعادل في هذه المرحلة بين الأول والثاني يتمّ حسمها بجولة التمايز.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز الرابع الرامي أنطوني عفارة اذ حصل على 9 من أصل 35

-المركز الثالث الرامي وسيم غندور اذ حصل على 16 طبق من أصل 35

-المركز الثاني الرامي بيار جلخ الذي سجل 21 إصابة من أصل 50 طبق.

وأحرز المركز الاول الرامي جورج عاقوري وحصل على 23 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .

أشرف على التحكيم ناجي هاشم .

ملاحظة:مرفقة صورة وكلامها:

رقم 12-عاقوري يتوسط جلخ وغندور

وشكراً جزيلاً