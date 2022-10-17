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"واقعة مشينة" عقب مباراة مانشستر سيتي.. وليفربول يعلق

17
OCTOBER
2022
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أصدر نادي ليفربول، مساء الأحد، بيانا رسميا للتعليق على الأحداث التي وقعت خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الأسبوع الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
واقتنص ليفربول فوزا ثمينا من أنياب مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما في قمة مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وقاد صلاح فريقه ليفربول لاقتناص فوز مثير بهدف نظيف سجله في الدقيقة 76 من عمر المباراة.
 
بيان ليفربول
 
وجاء نص بيان ليفربول كما يلي: "نشعر بخيبة أمل شديدة لسماع هتافات حقيرة تتعلق بمآسي تتعلق باستاد كرة القدم، من القسم الآخر خلال مباراة اليوم على ملعب آنفيلد، كما تم تخريب الردهة في القسم نفسه بكتابات ذات طبيعة مُماثلة".
 
وأضاف: "نحن نعلم مدى تأثير مثل هذا السلوك على العائلات والناجين، وجميع أولئك المرتبطين بمثل هذه الكوارث".
 
وأتم: "نحن نعمل مع السلطات المختصة وسنعمل أيضًا مع مانشستر سيتي من أجل بذل قصارى جهدنا لضمان إزالة هذه الهتافات من كرة القدم تمامًا".
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