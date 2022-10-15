living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة مصمم على طرد بيكيه؟!

15
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن أن نادي برشلونة يرغب في التخلص من خدمات مدافعه جيرارد بيكيه، عقب المستوى السيئ الذي ظهر به مع الفريق، لاسيما في المباراة الأخيرة ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة “ماركا”، أن النادي الكاتالوني يعمل على فسخ عقود عدد من اللاعبين الذين لهم تأثير كبير على سلم رواتب اللاعبين، خاصة الأسماء التي رفضت خفض الرواتب، ويعلم الجميع أن أحدهم جيرارد بيكيه.

ولفتت إلى أن الإدارة الرياضية في النادي سعت جاهدة للتخلص من اللاعب في الصيف الماضي، من أجل تخفيض أجور اللاعبين، لكنهم فشلوا، كما أن المدرب تشافي تحدث مع اللاعب في نهاية الموسم الماضي، ليوضح له أنه فقد مكانته الأساسية، إلا أن بيكيه أصر على الاستمرار.

وذكرت “ماركا” أن برشلونة لا يزال مصمما على رحيل المدافع الإسباني نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2024.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout