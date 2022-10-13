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رماية: روي أبو فاضل بطل المرحلة الأولى من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ)

13
OCTOBER
2022
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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة  بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الأولى لبطولة لبنان في رماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية(تراب) للفئة "أ"  والتي اجريت على حقل نادي الصخور الرياضي.شارك في المسابقة   14 رامياً وحضرها  رئيس نادي الصخور الرياضي سليم مسعود. وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الثمانية  الاوائل على الشكل التالي:
 
جوزف أبو شعار                    107/125
روي بو فاضل                       102/125
وليم حاوي                             100/125
ربيع قشعمي                     98/125
هشام نهرا                               98/125
الياس يعقوب                         96/125
فيكتور الجميل            96/125
أنطوني عفارة   95/125
وحسب النظام الجديد المتّبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهّل في التصفيات المؤلّفة من خمس جولات الرماة الثمانية الذين أحرزوا على أعلى مجموع أهداف من أصل 125 طبق. 
 
ويخوض الرماة الثمانية مرحلة النصف نهائي حيث يرمي في البداية رماة ذات الترتيب المفرد  وتعطى الأرقام بالترتيب للرماة حسب النتائج أي أعلى نتيجة تحصل على الرقم 1 وتباعا" . وفي حال التعادل يستبعد أدنى رقم.  في هذه المرحلة تجري المباراة على 25 طبق. بعد الرمي على 15  طبقا" يستبعد الرامي الرابع الذي قد نال أقل نتيجة، ثم يكمل الثلاثة حتى طبق ال25  ويستبعد الرامي الثالث صاحب أقل نتيجة على 25 طبق وإذا حصل أي تعادل بين الرماة الثلاثة يحسم بجولة التمايز (Shoot Off) . 
 
عندها يُطلب من الراميين الأول من كل من الفريقين أي أربعة رماة أن يخوضوا مرحلة النهائي.
 
 وفي المرحلة النهائية  يعطى الرماة أرقام من واحد الى أربعة حسب نتيجتهم في مرحلة النصف نهائي، وتبدأ المباراة ويستبعد الرامي الرابع بعد الرماية على خمس15 طبق ومن ثمّ يستبعد الرامي صاحب المركز الثالث الذي نال أقل نتيجة على 25  طبق ويكمل الراميين المتبقيين الرمي حتى الطبق ال25  عندها يعلن من الأول ومن الثاني وإذا حصل تعادل في هذه المرحلة بين الأول والثاني يتمّ حسمها بجولة التمايز (Shoot Off).
 لذا جاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:
 
-المركز الرابع: الرامي هشام نهرا اذ حصل على 13 من أصل 35 
-المركز الثالث: الرامي جوزيف بو شعار اذ حصل على 16 طبق من أصل 35
-المركز  الثاني :الرامي أنطوني صليبا عفارة الذي سجل 22 إصابة من أصل 50 طبق.
 
 
وأخيرا" فاز بالمركز الاول الرامي روي أبو فاضل وحصل على 23 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية . 
أشرف على التحكيم جوزيف حنا  . 
 
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