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ناد مصري يتزين بـ"قميص فرعوني".. ومصممه يتحدث عن سر الإبداع

13
OCTOBER
2022
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يستعد فريق أسوان لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري، بقميصه الجديد الذي أثار إعجاب جماهير كرة القدم في مصر.
 
ويبرز التصميم الخاص بالمصمم حلمي هشام علام، الهوية المصرية من خلال نهر النيل والكتابة الهيروغليفية.
 
وسبق للمصمم اللعب لصالح أندية كرة القدم بالدوري المصري الممتاز، قبل العمل في مجال صناعة الملابس الرياضية، مثل حرس الحدود والإسماعيلي وبتروجيت والمقاولون العرب.
 
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال علام: "بعد اعتزال كرة القدم، فكرت على الفور في إنشاء مصنع ملابس صغير، رغبة مني في التواجد بمجال الرياضة وسط الأندية المصرية، ولم أتخيل أن أترك بصمة في مجال تصميم وتصنيع الملابس بعد عامين ونصف فقط".
 
وصمم علام عددا من الملابس الرياضية الخاصة بأندية مصرية وآسيوية وإفريقية مثل الإسماعيلي وحرس الحدود المصريين، والمريخ السوداني، وحطين والاعتماد والحزم وأبها في السعودية، والعروبة الليبي.
 
وأضاف علام: "نجاحي في تصميم قصمان هذه الفرق، دفع الكابتن هيثم عرابي مدير التعاقدات في نادي أسوان الرياضي، للتواصل معي لتصميم القميص الخاص بالفريق، رغم العروض العديدة التي تلقاها من شركات أجنبية أخرى".
 
 هوية فرعونية
 
وأوضح علام سبب اختياره الهوية الفرعونية في تصميم القميص قائلا: "كنت أريد ابتكار فكرة جديدة تعبّر عن الحضارة المصرية القديمة من خلال استخدام النيل والحروف الهيروغليفية، واخترت أن أترك الجزء الثاني من القميص فارغا تماما حتى أعطي مساحة كافية للتصميم دون حدوث خلل في الرؤية".
 
وعن اختيار اللون الذهبي، أوضح أنه أنسب لون يعبر عن الهوية الفرعونية، وقد نال إعجاب الجميع، وبالأخص في أول أيام عرضه أمام اللاعب البرازيلي السابق رونالدينو حين زار مصر مؤخرا، وأشاد بالفكرة وبالتصميم كثيرا.
 
وتابع: "بدأت في التنفيذ عمليا في فترة تقديم نادي أسوان الرياضي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة على أفكار التصميمات الجديدة، والتي ستظهر أيضا في أول مباراة للفريق مع انطلاق الموسم القادم".
 
وعبّر علام عن حماسه الشديد لتصميم منتخب مصر إن أتيحت له الفرصة من قبل المسؤولين، ووعد بأن يكون ذلك أقوى تصميم حدث في تاريخ مصر، كونه يعمل بالفعل حاليا على تجهيز نسخة أولية منها ليصبح في أتم الجاهزية إذ ما كُلف بذلك.
 
تفاعل واسع
 
وصف المصمم اللحظة التي أعلن فيها نادي أسوان عن طرح القميص الجديد للبيع قائلا: "كنت سعيدا للغاية بردود الفعل الواسعة التي حظي بها النادي بعد الإعلان عن القميص، وبالأخص حين رأيت عددا كبيرا من المواطنين يرتدونه في الشارع، والمبيعات التي حققها فور طرحه في الأسواق بالمحافظات".
 
وأشار علام إلى أن ما حدث سبب لديه دافعا كبيرا للتطوير في التصميمات الجديدة، والمنافسة مع تصميمات الأندية الأوروبية، فقد تواصل معه بالفعل العديد من الأندية المصرية التي ترغب في التعاقد معه لتصميم القمصان الخاصة بهم، لكنه اختار أن يخصص كل تركيزه لنادي أسوان الرياضي في الموسم الحالي.
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