"بيروت" يتأهل إلى نصف نهائي سلة النوادي العربية في الكويت بعد فوزه على "الرياضي"

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تأهل “بيروت فيرست كلوب” بطل لبنان في كرة السلة، للدور نصف النهائي من بطولة النوادي العربية ال34 التي تستضيفها الكويت، بفوزه بعد ظهر اليوم على وصيفه في بطولة لبنان الرياضيبيروت بفارق اربع نقاط 80 -76، علما ان الفائز تقدم في نهاية الشوط الثاني بفارق 20 نقطة 45 – 25، في المباراة التي اجريت بينهما في قاعة الاتحاد الكويتي لكرة السلة.

وخسر بيروت جهود علي حيدر الذي خرج بالاخطاء الشخصية الخمسة قبل النهاية ب3:39 دقائق،بخطأ مزدوج احتسب عليه وعلى هايك من الرياضي.

وبذلك يمضي بيروت بسجل نظيف في البطولة التي حل فيها وصيفا في موسمين تواليا امام الاتحادالسكندري المصري.

في حين عانى الرياضي بيروت خسارته الثانية بعد اولى امام الاهلي المصري في دور المجموعات.