دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. برنامج الأربعاء من منافسات الجولة الرابعة

A+
A-
تقام الأربعاء، المباريات الثماني الأخيرة لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي ما يأتي برنامج المباريات وموعدها حسب توقيت غرينيتش:
المجموعة الأولى
نابولي (إيطاليا) – أياكس (هولندا) – الساعة 16:45
غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) – ليفربول (إنجلترا) – الساعة 19:00
المجموعة الثانية
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – كلوب بروج (بلجيكا) – الساعة 16:45
باير ليفركوزن (ألمانيا) – بورتو (البرتغال) – الساعة 19:00
المجموعة الثالثة
فيكتوريا بلزن (الشيك) – بايرن ميونخ (ألمانيا) – الساعة 19:00
برشلونة (إسبانيا) – إنتر (إيطاليا) – الساعة 19:00
المجموعة الرابعة
سبورتينغ (البرتغال) – مارسيليا (فرنسا) – الساعة 19:00
توتنهام (إنجلترا) – أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – الساعة 19:00.