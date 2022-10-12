النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم سباق الأكواتلون السادس الأحد

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يواصل النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) تحضيراته لسباق الأكواتلون(سباحة وركض) السنوي السادس الذي سينظّمه الأحد المقبل الواقع في 16 تشرين الأول الجاري تحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون.وأقفل عصر الثلاثاء الفائت باب المشاركة في السباق المخصّص للعديد من الفئات العمرية لدى الذكور والاناث مع نسبة مشاركة عالية .وسينطلق السباق الأول لفئة الصغار عند الساعة السابعة والربع صباح الأحد على ان ينطلق سباق باقي الفئات العمرية عند الساعة السابعة والنصف .وستجري عملية تتويج الفائزين والفائزات عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.