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كيف يعوض الفيفا أندية اللاعبين المشاركين في المونديال؟

12
OCTOBER
2022
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خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صندوقا قيمته 209 ملايين دولار، للفرق التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر بعد أسابيع.
 
والثلاثاء دعا الفيفا أندية كرة القدم حول العالم، للتقدم بطلب للحصول على أموال من الصندوق.
 
كيف تعوَّض الأندية؟
 
• ستحصل الأندية على أجر يومي يقدره الاتحاد بنحو 10 آلاف دولار، عن 832 لاعبا اختيروا لتمثيل المنتخبات الوطنية قبل البطولة وأثناءها.
 
•  تبدأ فترة التحضير للبطولة في 14 نوفمبر وتنتهي في 18 ديسمبر، يوم نهائي المونديال.
 
• الصندوق، الذي وافق عليه الفيفا واتحاد الأندية الأوروبية عام 2015، يكافئ أيضا الأندية التي ساعدت في تطوير لاعبي كأس العالم.
 
• توزع حصة كل لاعب في الصندوق على الأندية التي لعب لها في العامين الماضيين.
 
• قال الفيفا إن أكثر من 400 ناد يلعبون في 63 دولة عضو، حصلوا على أسهم مدفوعة من 209 ملايين دولار مخصصة من العائدات التجارية لكأس العالم 2018.
 
وتأسس "برنامج مزايا الأندية" في صفقة عام 2008 للفيفا للاعتراف برابطة الأندية الأوروبية، التي أطلقت حديثا كممثل أكثر ديمقراطية لمصالح الأندية.
 
وعادة ما تفرز الفرق الأوروبية نحو 75 بالمائة من اللاعبين الذين يذهبون إلى كأس العالم.
 
وسدد الفيفا 40 مليون دولار من الصندوق للاعبين الذين ذهبوا إلى كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، كما خصص 70 مليون دولار بعد 4 سنوات للبطولة المقامة في البرازيل.
 
ومن المقرر أن تحصل الأندية على حصة أكبر في مونديال 2026، الذي سيضم حوالي 50 بالمائة إضافية من اللاعبين في بطولة موسعة تشمل 48 فريقا.
 
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