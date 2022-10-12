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لعنة الإصابات تضرب ليفربول.. وكلوب يعلن "خبرا صادما"

12
OCTOBER
2022
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قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، الثلاثاء، إن المهاجم لويس دياز قد يغيب لفترة من 6 إلى 8 أسابيع بعد إصابته في الركبة أمام أرسنال مع مطاردة الإصابات النادي المنتمي لمرسيسايد في بداية صعبة للموسم.
 
كما خرج ترينت ألكسندر-أرنولد مصابا من مواجهة أرسنال بعد إصابته في الكاحل وقد يغيب من أسبوعين إلى ثلاثة، بينما أصيب المدافع جويل ماتيب في ربلة الساق ولن يكون متاحا لمباراة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أمام مضيفه رينجرز.
 
وغادر دياز ملعب الإمارات على عكازين حيث خسر ليفربول 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيغيب عن مباريات مهمة.
 
ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، الأحد، وسيواجه توتنهام الشهر المقبل بالإضافة إلى مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام ونابولي.
 
وقال كلوب للصحفيين: "لوتشو من اللاعبين الذين يتعافون سريعا لكن على أي حال يجب أن نتوخى الحذر. كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بالطريقة التي ظهر بها بعد المباراة. إنها إصابة تستلزم من 6 إلى 8 أسابيع للعلاج".
 
وتابع: "أعتقد أن الحظ وقف إلى جوارنا في حالة ترينت لأن الكاحل لم يكن جيدا. من الصعب تحديد فترة الغياب. سمعت أنها أقل من شهر. ربما تكون لأسبوعين ولكن علينا أن نرى ما إذا كان ذلك صحيحا. الأمور ليست رائعة لكن هذا هو الوضع وعلينا أن نتعامل معه وسنفعل".
 
وأضاف كلوب أن آندي روبرتسون سيكون ضمن التشكيلة أمام رينجرز، لكن المباراة تأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة لأليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا وكيرتس جونز.
 
ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط خلف نابولي المتصدر بعد فوزين في مبارياته الثلاث السابقة، بينما لم يحصل رينجرز بعد على أي نقطة ويبقى في ذيل الترتيب.
 
وحقق فريق المدرب كلوب فوزا كان في أمس الحاجة إليه 2-صفر على رينجرز في آنفيلد الأسبوع الماضي، لكنه تعرض لانتكاسة أخرى في الدوري، بعد الهزيمة الأحد أمام أرسنال التي تركته في المركز العاشر برصيد 10 نقاط من 8 مباريات.
 
وقال كلوب: "زادت الأمور صعوبة منذ يوم الأحد بسبب الإصابات لكن الفريق الذي رأيته اليوم في التدريبات أعجبني كثيرا. دعونا نقاتل من أجل فرصنا".
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