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بطولة لبنان لنصف الماراتون لعام 2022 لقب الرجال لبلال عواضة والسيدات للؤى زعرور

11
OCTOBER
2022
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نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة لبنان لسباق نصف الماراثون ( 21.100كلم)  لعام 2022 إنطلاقاً من مجمع فؤاد شهاب الرياضي - جونية، بإتجاه المعاملتين (مفرق أوسكار بالاس ) ، ومن ثم العودة بإتجاه منطقة الضبيه عبر الطريق البحرية (قبل مفرق ثكنة الفهود) ، ومن ثم العودة مجدداً على نفس المسار وصولاً إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي. إبتدأ السباق بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم الإنطلاق عند الساعة السابعة صباحاً (لجميع الفئات رجال وسيدات) بمشاركة 187 عداء وعداءة ينتمون إلى 10 أندية إتحادية. وحضر رئيس الاتحاد رولان سعاده، نائبة الرئيس ناديه نعمه، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، المحاسب جوزف ساسين، رئيس اللجنة الفنيّة فيليب بجاني ، وعضوا الهيئة الإدارية نديم عبود وأيمن الشامي.كما حضر  رئيس الفرق الرياضية في قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفة وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العقيد مخائيل موسى . في البداية وجّه رئيس الإتحاد رولان سعاده الشكر إلى رئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد سرية جونيه في القوى الأمن الداخلي العقيد سعد كيروز، رئيس شرطة بلدية جونيه العقيد المتقاعد جورج توما، إدارة مجمع فؤاد شهاب والصليب الأحمر اللبناني حيث كان التنظيم رائعاً والمسار مقفل من الساعة السادسة والنصف وحتى الساعة العاشرة صباحا˝ وذلك من أجل سلامة جميع العدائين والعداءات المشاركين. 
في الختام تمّ توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات وأتت النتائج على الشكل التالي:
- الترتيب العام – فئة الرجال: 
1- بلال عواضة – الجيش اللبناني – 1:12.25 ساعة
2- عماد جزيني – قوى الامن – 1.14.19 س
3- زاهر زين الدين – الجيش اللبناني – 1:15.41 س 
 
- الترتيب العام – فئة السيدات: 
1- لؤى زعرور – انتر ليبانون – 1.30.39 س 
2- جينيفير تومازو – انتر ليبانون – 1.31.46 س
3- ميسا شرازي – انتر ليبانون – 1.33.21 س
 
وجاء ترتيب الفئات العمرية على الشكل التالي:
فئة الناشئات تحت 18 سنة:
1- نغم حسن – القلعة – 2:04.58 س
2- ميريم صالح شرف – القلعة – 2:27.28 س
3- سارا العوطه – القلعة – 2:42.49 س 
فئة الناشئين تحت 18 سنة:
1- محمد نصرالدين – القلعة – 1:33.00 س 
2- إبراهيم حيدر – انتر ليبانون – 1:34.21 س 
3- كيفورك أراباغاليان - هومنتمن برج حمود -2:09.11 س
فئة شباب تحت 20 سنة : 
1- مسلم شرف – القلعة – 1:27.39 د 
2- شربل منصور – انتر ليبانون – 1:31.09 س 
3- مارك زعرور – هومنتمن برج حمود – 1:36.32 د 
فئة السيدات 20-34 سنة:
1- لؤى زعرور – انتر ليبانون – 1.30.39 س 
2- جينيفير تومازو – انتر ليبانون – 1.31.46 س
3- جاسمين الأشقر – ليتز ران – 1:33.48 س
فئة الرجال تحت 20-34 سنة :
4- زاهر زين الدين – الجيش اللبناني – 1:15.41 س 
5- عمر الكيك - الجيش اللبناني – 1:17.42 س
6- علي جبك - الجيش اللبناني – 1:19.37 س 
فئة الرجال 35-39 سنة : 
1- بلال عواضه - الجيش اللبناني – 1:12.25 د 
2- حسين قيس -  الجيش اللبناني – 1:15.41 د 
3- شادي حلبي - انتر ليبانون – 1:21.45 س
 فئة السيدات 35-39 سنة:
1- ماري تيريز موراي – انتر ليبانون – 1:43.17 س 
2- ناديا نعمه – إيليت – 1:51.14 س 
3- ساندرا عين الشايبه – الأرز – 1:59.09 س 
فئة الرجال 40-44 سنة : 
7- عماد جزيني – قوى الامن – 1:14.19 س
8- خالد عياش  – الجيش اللبناني – 1:20.11 س
9- خليل الأسمر – انتر ليبانون – 1:22.35 س
فئة السيدات 40-44 سنة:
1- ميسا شرازي – انتر ليبانون – 1:33.21 س
2- هلا المر – انتر ليبانون – 1:37.50 س
3- جومانة صفا – الإيليت – 1:39.57 س
فئة الرجال 45-49 سنة : 
1- حسين عواضه – الإيليت – 1:16.30 س
2- وسام يزبك – الإيليت – 1:21.41 س
3- علي برجاوي – انتر ليبانون – 1:26.28 س
فئة السيدات 45-49 سنة:
1- عليا حيدر – انتر ليبانون– 1:44.51 س
2- جومانا علامه – القلعة – 1:56.21 س
فئة الرجال 50-54 سنة : 
1- شربل برقاشي – الأمن الداخلي-  1:31.16 س 
2- جوزيف أبي خليل  – الايليت – 1:39.52 س 
3- ميشال جيور – ليتز ران – 1:42.58 س 
فئة السيدات 50-54 سنة : 
1- ندى جسر – انتر ليبانون – 1:33.40 س
2- هلا عطاالله – ليتز ران – 1:46.17 س 
3- نادين كالوت – انتر ليبانون – 1:46.33 س 
فئة الرجال 55-59 سنة :
1- ريمون سمعان –الايليت– 1:31.31 س
2- فؤاد علامه – الايليت – 1:32.07 س
3- حمدان حمدان– الايليت – 1:34.15 س
فئة السيدات 55-59 سنة :
1- إيلغا طراد –  الايليت – 1:49.14 س
2- ندى سجعان – ليتز ران – 1:56.57 س
فئة الرجال 60-64 سنة :
1- ياسين أرابيا  – قوى الأمن – 1:33.38 س
2- جوزف سعاده – انتر ليبانون – 1:48.11 س
3- حسين شياح – القلعة – 2:02.53 س 
فئة الرجال 65-69 سنة :
1- أحمد غزيّل – الايليت – 1:45.47 س 
2- حبيب طراد – الايليت – 2:18.57 س 
3- عبود أبي يونس – الايليت – 2:20.16 س 
فئة الرجال 70-74 سنة :
1- أنطوان الخازن - انتر ليبانون – 2:03.27 س 
2- حسين الأمهز  - القلعة – 2:13.45 س 
فئة الرجال 75-79 سنة :
1- عادل عرقجي – الايليت – 2:18.20 س 
فئة الرجال – غير لبنانيين :
1- أحمد عاموري – انتر ليبانون – 1:21.50 س 
2- عبد الوهاب علاويه – الايليت – 1:23.38 س 
3- عبد الكافي الفرج – انتر ليبانون – 1:30.32 س 
 
 
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