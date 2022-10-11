الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يضع اللمسات الأخيرة على رالي القصيم

A + A -

يُنظِّم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بطولة السعودية للراليات الصحراوية بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل للسيارات "تويوتا."

وسيشارك السائق السعودي يزيد الراجحي، مع ملّاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، متصدّر الترتيب العام لبُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، في رالي القصيم الذي سيُقام نهاية الأسبوع الجاري، ضمن قائمة مشاركين قوية، فيها 45 سيارة، و 23 دراجة نارية، وخمس درّاجات نارية رباعية العجلات "كواد".

ينطلق الرالي من مدينة بريدة ويستمر لثلاثة أيام، وذلك بحفل انطلاق يُقام يوم الأربعاء، 12 تشرين الأول الجار، الساعة الثالثة عصرًا، يليه مرحلة خاصة استعراضية قصيرة. يمتد الرالي لمرحلتين خاصتين خاضعتان للتوقيت، الأولى طولها 185 كيلومترًا يوم الخميس، والثانية طولها 123 كيلومترًا يوم الجُمعة.

وحقق يزيد فوزًا مريحًا في الجولة الافتتاحية للبُطولة، رالي عسير، الذي أُقيمَ الشهر الماضي في أبها. عادَ يزيد، المُشارك في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"، إلى البلاد بعد أن أنهى رالي المغرب الصحراوي الأسبوع في المركز الرابع، الذي شكَّلَ الجولة الثالثة من بُطولة العالم للراليات الصحراوية من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – رالي رايد". جديرٌ بالذكر أن يزيد فازَ بلقب رالي القصيم في 2019، بفارق عشر ثواني فقط، وذلك على حساب السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي علمًا بأنها النُسخة الوحيدة والأولى من هذا الرالي حتى الآن.

وسيكون السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، الذي حلَّ وصيفًا ليزيد في رالي عسير، أقرب منافسٍ ليزيد في هذا الرالي، حيث يُشارك ميروسلاف في سيارة فورد "أف 150 إيفو" من تحضير فريقه الخاص. وأكمل السائق السعودي محمد التويجري منصة تتويج رالي عسير بإنهاء الرالي ثالثًا، مع ملّاحه البيروفي هيكتور غارسيا، حيث سيُشارك التويجري في هذا الرالي.

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين في فئة "تي 1" لسيارات الراليات الصحراوية الأنموذجية السائقون السعوديون خالد الفريحي، وعبد العزيز اليعيش، ومنيف السلماني، وعبد الله اللحيدان.

في سياقٍ متصل، أنهى السائق السعودي صالح السيف، مع ملّاحه الإسباني أوريول فيدال، رالي عسير في المركز الرابع في الترتيب العام، والأول في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3"، في سيارة كان أم "مافريك". وفي هذه الفئة سيُواجه صالح عددًا من مواطنيه، منهم السائقة الموهوبة دانيا العقيل، وحمد الحربي، وشاكر التويجري. أنهى حمد ودانيا رالي عسير في المركزين السادس والسابع على التوالي في الجولة الافتتاحية من الموسم، والثاني والثالث في فئة "تي 3".

ويحضر 14 سائقًا سعوديًا في فئة "تي 2" لسيارات الراليات الصحراوية من الإنتاج التجاري. وقد أنهى جعفر القحطاني سائق "فريق حرس الحدود السعودي" رالي عسير في المركز الثاني في الترتيب العام، والأول في فئة "تي 2"، وكان هيلان السبيعي وأحمد الشقاوي أقرب منافسيه.

وفازَ سعيد الموري بلقب فئة "تي 4" للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري في رالي عسير، تبِعه السائقة مها الحمالي، وكلاهما يُشاركان في سيارات كان – أم، وسيُواجهان منافسة إضافية من مواطنهما مشعل الشمري.

في الوزن الثقيل، يُشارك السائق السعودي إبراهيم المهنا في فئة "تي 5" المخصصة للشاحنات، مع مُطيته المعهودة مرسيدس – يونيموغ، وسيكون الوحيد فيها، علمًا بأنه فازَ بلقب هذه الفئة في نُسخة 2019. وسيُعاونه فريقه المعهود المؤلف من الملّاح أسامة السند والميكانيكي رائد أبو ذيب.

في فئات "فرسان" الدرّاجات النارية، يُشارك 25درّاجًا في فئة الدرّاجات النارية، وخمسة في فئة الدرّاجات رباعية العجلات "كوادز". أبرزهم السعوديان مشعل الغنيم وعبد الحليم المُغيرة على متن درّاجات "كاي تي أم"، إضافةً إلى الدرّاجة الكويتية سارة الخريبيط، والدرّاج الإماراتي عُثمان الغفلي، والدرّاجين القطريين محمد الكعبي ومارتن شالمرز وجيرار لوبينغ.

في فئة "كوادز" لدينا قائمة سعودية بالكامل، هيثم التويجري، وعبد المجيد الخليفي، وهاني النومسي، وعبد العزيز العطاوي، وعبد العزيز الشمري. وجميعهم على متن درّاجات ياماها. فازَ عبد المجيد بلقب هذه الفئة في رالي القصيم 2019.

وجرت عمليات التوثيق الإداري والفحص التقني، يتبعه حفل انطلاق الرالي في مدينة التمور وسط مدينة بريدة، عاصمة منطقة القصيم، وذلك بدءًا من الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء.

يُقام الرالي تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبداللـه الفيصل.

تتكوَّن بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية هذا العام من أربع جولات، الجولة الثالثة باخا حائل الدولي من 10 إلى 12 تشرين الثاني المقبل، والجولة الرابعة رالي جدة من 15 إلى 17 كانون الأول المقبل.

رالي القصيم 2022 – أبرز المشاركين:

*فئة السيارات:

200- يزيد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"

201- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو"

202- محمد التويجري (السعودية)/ هيكتور غارسيا (البيرو) – نيسان "باترول"

203- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوني (فِرنسا) – نيسان "باترول"

204- جعفر القحطاني (السعودية)/ علي اليامي (السعودية) – نيسان "باترول"

205- هيلان السبيعي (السعودية)/ حسام الزهراني (السعودية) – نيسان "باترول"

206- أحمد الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسان "باترول"

207- عبد العزيز اليعيش (السعودية)/ عمر اللهيم (السعودية) – نيسان "باترول"

208- أحمد القشعمي (السعودية)/ نواف العنزي (الكويت) – نيسان "باترول"

209- ماجد الثنيّان (السعودية)/ فهد السفياني (السعودية) – نيسان "باترول"

*الدرّاجات النارية:

001- مشعل الغنيم (السعودية) – "كاي تي أم"

002- عبد الحليم المُغيرة (السعودية) – "كاي تي أم"

003- فواز الطعيمي (السعودية) – ياماها

004- بدر بالخيل (السعودية) – ياماها

005- أنس الرحياني (السعودية) – "كاي تي أم"

*الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كواد"

030- هيثم التويجري (السعودية) – ياماها

031- عبد المجيد الخليفي (السعودية) – ياماها

032- هاني النومسي (السعودية) – ياماها

033- عبد العزيز العطاوي (السعودية) – ياماها

034- عبد العزيز الشمري (السعودية) – ياماها