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أتلتيكو مدريد أعلن التعاقد مع غريزمان...رسميا

10
OCTOBER
2022
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بصفة دائمة، قادما من نادي برشلونة.

وأكد أتلتيكو مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، التوصل لاتفاق مع برشلونة للتعاقد مع غريزمان بصفة دائمة بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وتعاقد غريزمان مع برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 120 مليون يورو (116.5 مليون دولار)، بيد أنه عانى لفرض نفسه في ملعب كامب نو، وأعير إلى أتلتيكو بالذات في آب من العام الماضي.

وكان بطل العالم البالغ 31 عاما ضمن الخطط الرئيسة لمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الموسم الماضي، لكنه تحول إلى مقاعد البدلاء في الموسم الجاري، في محاولة من أتلتيكو للتهرب من دفع 40 مليون يورو الزامية، بحال إشراكه أكثر من عدد محدد من المباريات.

وتضمن بند بوجوب دفع 40 مليون يورو، بحال خاض أكثر من 45 دقيقة في 50 في المئة من مباريات أتلتيكو بين حزيران 2021 وتموز 2023.

ومع اقتراب كأس العالم في قطر ورغبة غريزمان بمشاركة إضافية، تفاوض أتلتيكو وبرشلونة على عقد جديد مقدر بعشرين مليون يورو، وأكد رئيس برشلونة جوان لابورتا هذا الرقم في الجمعية العمومية للنادي الأحد.

وقال لابورتا: “هو 20 مليون يورو زائد 4 ضمن البنود المتغيرة. هناك بند آخر في العقد بحال قرر أتلتيكو بيعه في المستقبل، إذ يتعين عليه أن يدفع لنا الفارق المتبقي، وصولا إلى مبلغ الأربعين مليون يورو المتفق عليه من قبل”.

ولم يعلن أتلتيكو عن قيمة الصفقة الحالية.

وخاض غريزمان 303 مباريات مع “كولتشونيروس” مسجلا 144 هدفاً على فترتين.

كما سجل 35 هدفا في 102 مبارتين مع برشلونة، محرزا كأس الملك في 2021.

على صعيد الأندية، كان أكبر إنجاز له إحراز الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” مع أتلتيكو في 2018.

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