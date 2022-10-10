اختتام بطولة بيروت المفتوحة بالتايكواندو

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لبنان يحصد الميداليات بالجملة في الفئة العمرية (15 -17 سنة) والبطولة العربية تقام على مدى يومين الثلاثاء والأربعاء

واصل لبنان حصده للميداليات ضمن دورة بيروت المفتوحة السنوية الرابعة بالتايكواندو التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة بنجاح كبير برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وتحت اشراف الاتحاد الدولي على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل والتي اختتمت الاحد .

شاركت في البطولة عشرون دولة وهي:لبنان، تركيا، الكونغو، ساحل العاج، ايران،ا لهند، اليونان، ليبيا، العراق، ليسوتو، الأردن، كازاخستان، مصر، الكويت، المغرب، هولندا، قطر، الامارات العربية المتحدة، سوريا وسلطنة عمان.

وبعدما تفوّق لبنان في اليوم الأول المخصص للفئة العمرية(12 – 14 سنة) ،واصلت "الماكينة اللبنانية" حصدها للميداليات خاصة في الفئة العمرية(15-17 سنة) في اليوم الثالث.

وفي ما يلي نتائج اللاعبين اللبنانيين في اليومين الثاني والثالث الاخير من الدورة:

اليوم الثاني

ففي فئة الرجال والسيدات حصد لبنان 3 ميداليات فضية عبر رافاييل قدسي (وزن تحت ال58 كلغ) وليتيسيا عون (وزن تحت ال67 كلغ) وورد سلمان(وزن تحت ال73 كلغ).على صعيد الميداليات البرونزية ،نجح لبنان في احراز العديد منها عبر رالف حنينه(وزن تحت ال63 كلغ) وشربل كيريلليس(وزن تحت ال80 كلغ) وراي الراعي(وزن فوق ال87 كلغ) وآنا حداد(وزن تحت 49 كلغ) وكارلا دميان(وزن تحت ال53 كلغ) وماريا كارا(وزن فوق ال73 كلغ).

اليوم الأخير

وفي اليوم الثالث والأخير وفي الفئة العمرية (15 سنة-17 سنة) اجتاح لبنان الميداليات الملونة .وكانت الميداليات الذهبية من نصيب بيتر ظريفة(منتخب لبنان ووزن تحت ال51 كلغ) وفؤاد ظريفة(منتخب لبنان ووزن تحت ال55 كلغ )ويامن فرج(منتخب لبنان ووزن تحت ال73 كلغ) ومجاهد سياج(منتخب لبنان ووزن تحت ال78 كلغ) وسارة ابراهيم(منتخب لبنان ووزن تحت 44 كلغ) وريا شوللي(منتخب لبنان ووزن تحت ال46 كلغ) ودانا العنداري(منتخب لبنان ووزن تحت ال52 كلغ) وايللا ابي فرح(منتخب لبنان ووزن تحت ال55 كلغ ).اما الميداليات الفضية التي حصدها لاعبو ولاعبات وطن الارز فكانت من نصيب كارل سالم(نادي انترانيك ووزن تحت ال48 كلغ ) وجيورجيو منصور(نادي المون لاسال ووزن تحت ال51 كلغ) ومارك نصر(منتخب لبنان ووزن تحت ال55 كلغ) ووسيم سماحة(نادي انترانيك ووزن تحت ال59 كلغ) وبول عواد(نادي مون لا سال ووزن تحت 63 كلغ) وخالد فرج(نادي اللواء الرفيد ووزن تحت 68 كلغ) وكابي حرفوش(نادي انور ووزن تحت ال78 كلغ) وايلي دميان(نادي كومبات ارينا ووزن فوق ال78 كلغ) وريتا ماريا حايك(نادي نوتردام ووزن تحت ال55 سنة)وسيلينا ابي حنا(نادي سكوادرا ووزن ال59 كلغ) وكارن عنداري(نادي غولدن بادي ووزن تحت ال68 كلغ) .اما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب انجيلو ينّي(نادي انترانيك ووزن تحت ال45 كلغ) وانطوني بابيك(نادي انترانيك ووزن تحت ال51 كلغ) وكريستيان رحمة(نادي كومبات أرينا ووزن تحت ال51 كلغ) وايفان البدوي(نادي انترانيك ووزن تحت ال55 كلغ) وانطوني العدس(نادي مون لاسال ووزن تحت ال55 كلغ) ورالف غصين(نادي انور ووزن تحت ال59 كلغ) ويوسف فرج(منتخب لبنان ووزن تحت ال63 كلغ) وايلي دميان(نادي كومبات ارينا ووزن فوق ال78 كلغ) ومارك كعدي(نادي كومبات ارينا ووزن فوق ال78 كلغ) وغاليا هيبيليان(نادي انترانيك ووزن تحت ال46 كلغ) وساره صليبا(منتخب لبنان ووزن تحت ال46 سنة) ورينيه مفرج(نادي انور ووزن تحت ال49 كلغ) وناي مزرعاني (نادي مون لاسال ووزن تحت ال49 كلغ) ولين عيراني(نادي كومبات ارينا ووزن تحت ال52 كلغ) وبرنا لورد(نادي أنور ووزن تحت ال52 كلغ) ونيكول الأخرس(منتخب لبنان ووزن تحت ال59 كلغ) وريتا ماريا الريّس(منتخب لبنان ووزن تحت ال63 كلغ) وكارين العنداري(نادي غولدن بادي ووزن تحت ال68 كلغ) وسيرينا مزهر(منتخب لبنان ووزن تحت ال68 كلغ) .

على صعيد آخر تقام الثلاثاء والأربعاء 11 و12 تشرين الأول الجاري البطولة العربية على ملعب مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل).