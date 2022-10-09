قرعة تصفيات يورو 2024: إنكلترا في مجموعة إيطاليا وهولندا مع فرنسا

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سُحبت اليوم الأحد قرعة تصفيات يورو 2024 التي ستقام منافساتها في ألمانيا، حيث وقعت إنكلترا في مجموعة مع إيطاليا، وستعود معها ذكريات نهائي يورو 2020 الذي فاز به الأزوري باللقب على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح، قبل أن يلتقيا مجدداً في دوري الأمم الأوروبية التي استطاعت فيها إيطاليا التأهل لنصف النهائي فيما سقطت إنكلترا إلى المستوى الثاني.

وضمن المجموعة عينها (الثالثة) جاءت أوكرانيا وكذلك مقدونيا الشمالية التي كانت قد حرمت إيطاليا من التأهل إلى مونديال قطر 2022، ومعهما منتخب مالطا.

وتبرز أيضاً المجموعة الثانية التي ضمّت منتخب هولندا إلى جانب فرنسا بطلة العالم الحالية، وكذلك كلّ من أيرلندا واليونان وجبل طارق، أما المجموعة الأولى فستشهد منافسة بين إسبانيا واسكتلندا والنرويج بقيادة إرلينغ هالاند إلى جانب جورجيا وقبرص.

وضمن المجموعة الرابعة، تأتي كرواتيا كمرشحة لاحتلال الصدارة إلى جانب ويلز وأرمينيا وتركيا ولاتفيا، بينما ضمّت المجموعة الخامسة منتخبات بولندا وتشيكيا وألبانيا وجزر الفارو ومولدوفا.

وستلعب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة التي لن تكون سهلة، خاصة أنّها تضمّ منتخبا النمسا والسويد، فيما تبدو حظوظ أذربيجان وإستونيا ضئيلة لتحقيق نتائج إيجابية.

ننتقل إلى المجموعة السابعة التي تبدو المجر وصربيا فيها مرشّحتان للتأهل إلى يورو 2024، حيث ستكون حظوظ مونتينيغرو وبلغاريا ولتوانيا أقل، وفي الثامنة سيكون طريق التأهل مفتوحاً أمام الدنمارك التي تلعب إلى جانب فنلندا وسلوفينيا وكازاخستان وأيرلندا الشمالية وسان مارينو.

وإلى المجموعة التاسعة التي تبدو فيها سويسرا المرشّحة الأبرز للصدارة، وهو الأمر عينه في العاشرة مع منتخب البرتغال الذي يلعب إلى جانب البوسنة والهرسك، وأيسلندا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وليشتينشتاين.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى نسخة ألمانيا 2024 التي سيكون افتتاحها على ملعب أليانز أرينا في ميونخ (14 يونيو/ حزيران)، فيما سيكون اللقاء الختامي على ملعب برلين (14 يوليو/ تموز)، علما أن التصفيات تنطلق يوم 23 مارس/ آذار 2023 وتنتهي يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.