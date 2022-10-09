إحتفال تكريمي لأبطال العرب والعالم في الفنون القتالية في دميت الشوفية برعاية كلاس

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نظم الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس وبالتعاون مع الاتحاد العربي للثقافة البدنية، الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو، والاتحاد اللبناني لقوة الرمي، إحتفالا تكريميا لأبطال العرب والعالم في رياضة الفنون القتالية، الماستر رائد ابو شقرا، والبطل الصاعد مالك العياص، وذلك في بلدة دميت الشوفية.

حضر الإحتفال الوزير السابق مروان حمادة، رئيس الإتحاد العربي للثقافة البدنية البروفيسور فوزي الخضري، رئيس الاتحاد اللبناني للهابكيدو الغراند الماستر حسان الغضبان، رئيس الإتحاد اللبناني للتسلق الاستاذ خضر الغضبان، نائب رئيس الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الاستاذ رضا مسلماني، امين سر اتحاد الووشو كونغ فو الاستاذ بسام نهرا، ممثل اتحاد قوة الرمي الاستاذ أيمن التيماني، وممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا المقدم رواد المهتار، ورئيس بلدية دميت نعيم غنام، وشخصيات أدبية وثقافية وإجتماعية وعسكرية ورياضية .

أما الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية، منظم الإحتفال، فتمثل برئيسه الدكتور أسعد غنام، وأمين السر الدكتور فادي فياض.

بدأ الإحتفال بالنشيد الوطني، ثم استهلت مقدمة الحفل زينب الباشا زيدان الإحتفال بالترحيب بالحضور والتنويه بالبطلين المكرمين. بعدها تحدث أمين سر الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو بسام نهرا عن إنجازات وبطولات أبطال لبنان في مختلف رياضات الفنون القتالية، حيث أكد أن الأبطال ينافسون باللحم الحي من دون أي دعم رسمي أو تمويل من الجهات المختصة، ولا حتى إستقبال يليق بهم بعد عودتهم حاملين كأس بطولة العالم. مهنئاً البطلين ابو شقرا والعياص على الإنجاز العالمي المميز.

ثم تحدث رئيس الاتحاد اللبناني للهابكيدو حسان الغضبان منوها بإنجاز الابطال أبو شقرا والعياص، مستعرضا لمسيرة الاندية اللبنانية في الألعاب القتالية، وما تواجهه من صعوبات ومشاكل مادية ومعنوية في سبيل تحقيق أهدافها في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء. متطرقا إل أهمية النمط الصحي وأسلوب الحياة الصحي الذي يجب أن يتمتع به كل بطل رياضي.

بدوره أشاد النائب السابق مروان حمادة بالإنجاز الهام للبطلين المكرمين، واعدا بدعم الرياضيين الابطال وبالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة النيابية وفاعليات المجتمع المدني الرياضي لتطوير الرياضة اللبنانية وتحقيق المزيد من البطولات العربية والعالمية.

وكانت كلمة لأيمن التيماني هنأ فيها المكرمين، عارضاً لاهمية الجهوزية التامة من النواحي البدنية والنفسية واللوجستية والإدارية لتحقيق الإنجاز الرياضي. تلتها كلمة الدكتور أسعد غنام مستهلا بشكر الوزير السابق حمادة على دعمه الدائم للأندية والابطال الرياضيين على امتداد مساحة الوطن. وركز على أهمية ممارسة الرياضة في جوانب حياة اللبناني البدنية والنفسية والفكرية والاجتماعية لا سيما حماية الشباب من الانحرافات المسلكية والكحول والمخدرات. بعدها عدد غنام بطولات البطلين المكرمين ونوه بانجازهما الكبير متمنيا ان يتكرر هذا الإنجاز العالمي في العام القادم.

كما شكر غنام وزير الشباب والرياضة لرعايته المناسبة وجميع الحضور وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل. أما البطل رائد ابو شقرا فتحدث بإسم المكرمين شاكرا الجميع على دعمهم وحضورهم واعدا ببذل أقصى الجهود ليبقى علم لبنان في أعلى مركز في بطولات العالم للألعاب القتالية.

وشكر البطل مالك العياص الحضور والاتحاد اللبناني للثقافة البدنية، مطالبا الدولة الاهتمام بالرياضيين وبالابطال الذين يرفعون العلم اللبناني فوق الحلبات الدولية.

وإختتم الحفل بتسليم البطلين المكرمين الدروع التذكارية من الشخصيات الرسمية وبالتقاط الصور التذكارية وحفل كوكتيل المناسبة.